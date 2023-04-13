Чемпион Европы по борьбе россиянин Куруглиев будет выступать за сборную Греции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Чемпион Европы и победитель Европейских игр по вольной борьбе россиянин Даурен Куруглиев будет выступать за сборную Греции. Об этом ТАСС в четверг сообщил тренер спортсмена Гайдар Гайдаров.

«Даурен выступит на чемпионате Европы за Грецию», — сказал Гайдаров.

Куруглиеву 30 лет, он является чемпионом Европы (2017), победителем Европейских игр (2019), двукратным обладателем Кубка мира (2019, 2020) и двукратным чемпионом России (2018, 2020).