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20:19 (мск), источник: ТАСС

Чемпион Европы по борьбе россиянин Куруглиев будет выступать за сборную Греции

Спортсмен выступит в составе новой команды на чемпионате Европы в конце апреля.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Чемпион Европы и победитель Европейских игр по вольной борьбе россиянин Даурен Куруглиев будет выступать за сборную Греции. Об этом ТАСС в четверг сообщил тренер спортсмена Гайдар Гайдаров.

«Даурен выступит на чемпионате Европы за Грецию», — сказал Гайдаров.

Куруглиеву 30 лет, он является чемпионом Европы (2017), победителем Европейских игр (2019), двукратным обладателем Кубка мира (2019, 2020) и двукратным чемпионом России (2018, 2020).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет в Загребе с 17 по 23 апреля.

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