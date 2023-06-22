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22:25 (мск), источник: ТАСС

Абасгаджи Магомедов стал четырехкратным чемпионом России по вольной борьбе

Двукратная чемпионка Европы Ольга Хорошавцева в шестой раз выиграла чемпионат России.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Абасгаджи Магомедов в четверг победил Муслима Мехтиханова в финальном поединке чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. Соревнования проходят в Каспийске.

Поединок завершился со счетом 9:4. Бронзовыми призерами стали Алик Хадарцев и Динислам Тахтаров.

В категории до 74 кг победу одержал Чермен Валиев, ставший двукратным чемпионом России. Второе место занял Тимур Бижоев, третье — Магома Дибиргаджиев и Давид Баев.

Среди женщин в весе до 57 кг победила двукратная чемпионка Европы Ольга Хорошавцева, она стала шестикратной чемпионкой России. Серебряным призером стала Марина Симонян, бронзовые медали у Кристины Михневой и Севиль Назаровой. В категории до 62 кг во второй раз подряд чемпионкой России стала Алина Касабиева, второе место заняла Светлана Липатова, третье — Алена Тимофеева и Алина Рыбкина.

Магомедову 25 лет, он стал четырехкратным чемпионом России (2020, 2021, 2022, 2023). Борец также является чемпионом мира (2021), Европы (2021) и победителем Кубка мира (2020).

Чемпионат России в Каспийске завершится 24 июня.

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