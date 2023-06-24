Победитель чемпионата Европы 2021 года Жабраилов стал чемпионом России по вольной борьбе

ТАСС, 24 июня. Чемпион Европы 2021 года Алихан Жабраилов в субботу занял первое место на чемпионате России по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. Соревнования завершились в Каспийске.

В финале Жабраилов победил Магомеда Курбанова и стал четырехкратным чемпионом России (2019, 2020, 2021, 2023). Бронзовые медали выиграли Сергей Козырев и Шамиль Мусаев. В весовой категории до 79 кг чемпионом России стал Ахмед Усманов, серебряную медаль завоевал Гаджимурад Алимхаев, бронзовые — Халид Яхиев и Ахмед Манилов. В весовой категории до 125 кг победу одержал Абдулла Курбанов, второе место занял Эрик Джиоев, бронзу завоевали Ален Хубулов и Сослан Хинчагов.

В весовой категории до 53 кг у женщин первое место заняла Наталья Малышева, которая в финале победила Анжелику Ветошкину. Бронзовые медали выиграли Милана Дадашева и Екатерина Вербина. В весовой категории до 72 кг золотую медаль завоевала Марина Суровцева, серебряную — Валентина Тохтоева, бронзовые — Валерия Трифонова и Лилиана Рожина.