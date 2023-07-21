Польшу и Финляндию лишили международных соревнований по борьбе из-за россиян

Мамиашвили отказался считать решение политическим. Он обратил внимание на то, что по уставу и договору из‑за невыполнения обязательств на страны накладываются санкции.

Чемпионат мира среди борцов до 20 лет должен был пройти в Варшаве с 14 по 20 августа. Турнир в возрастной категории до 23 лет был запланирован в Тампере с 23 по 29 октября.