В Белграде стартует чемпионат мира по спортивной борьбе с участием россиян

В рамках соревнований пройдут турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. Всего на турнире будет разыграно 30 комплектов наград, а финальные схватки в чемпионате по вольной борьбе пройдут с 17 по 19 сентября.

Сборная России по вольной борьбе отправила в Белград сильный состав, способный побороться за медали. В весовой категории до 97 кг Россию представит двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, также на турнире выступят чемпионы Олимпиады в Токио Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Завур Угуев (до 57 кг). Кроме того, Россию на турнире представят Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Шамиль Мамедов (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Арслан Багаев (до 86 кг), Магомед Курбанов, Владислав Валиев (оба — до 92 кг), Абдулла Курбанов (до 125 кг).

Россияне выступят на турнире в качестве нейтральных спортсменов, в апреле Объединенный мир борьбы (UWW) допустил до международных турниров россиян и белорусов на условиях нейтральности. 2 сентября пресс-служба UWW распространила заявление, из которого стало известно, что 235 человек из России и Белоруссии прошли тщательные проверки анкетных данных и социальных сетей, в список вошли спортсмены и члены вспомогательного персонала. Из 235 человек, прошедших проверку, в допуске было отказано 26 людям, решение было принято либо в связи с их активной поддержкой военных действий, либо из-за подтвержденного членства в вооруженных силах или органах национальной безопасности. Предыдущий турнир, который состоялся в 2022 году, россияне пропускали из-за санкций, в 2021 году российская команда завоевала 18 наград (4 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых).

Главный тренер сборной России Гаджимурат Гацалов рассказал ТАСС, что команду в Белграде встретили дружелюбно, как отметил специалист, представители иностранных команд уверены, что без россиян турнир нельзя было бы назвать полноценным. «Обстановка дружелюбная, хотя понятно, что конкуренцию между нами никто не отменял. Коллеги встретили нас тепло, со многими успели пообщаться — с турками, грузинами, казахами и другими командами, большинство сходятся во мнении, что только чемпионат мира с участием россиян можно считать полноценным», — сказал специалист.