Российский борец Магомедов победил украинца на чемпионате мира

В ¼ финала Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого на туше (16:4).

В апреле 2023 года российских и белоруссих борцов допустили к международным турнирам при соблюдении рекомендаций МОК. Они выступают в нейтральном статусе.

Перед чемпионатом мира 235 человек из России и Белоруссии прошли тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей. 26 человек не прошли ее.