Садулаев впервые с 2017 года проиграл схватку на чемпионате мира по борьбе

Садулаев проиграл схватку на чемпионате мира впервые с 2017 года, когда в финале уступил американцу Кайлу Снайдеру. В прошлом году российские спортсмены не принимали участия в турнире из-за отстранения. В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса.

Во вторник Садулаев должен побороться за бронзовые медали чемпионата мира. В четвертьфинале Тажудинов победил олимпийского чемпиона 2016 года, трехкратного чемпиона мира и лидера мирового рейтинга американца Кайла Снайдера. Представитель США также продолжит борьбу в сетке за бронзовую медаль. Тажудинов выступает за Бахрейн с 2022 года, он является уроженцем Дагестана и воспитанником школы имени Садулаева.

Садулаеву 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также спортсмен является пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и победителем Кубка мира 2020 года.