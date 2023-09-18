Сборная России завоевала первое золото на ЧМ по борьбе в Белграде
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал победителем чемпионата мира, который проходит в Белграде.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал победителем чемпионата мира, который проходит в Белграде.
В финальной схватке в весовой категории до 79 кг он победил грузина Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. Бронзу завоевали Мохаммад Ноходиларими из Ирана и украинец Василий Михайлов.
Усманов, впервые ставший чемпионом мира, завоевал первую золотую медаль для российских спортсменов на этом мировом первенстве. Данная весовая категория не входит в олимпийскую программу.
Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Россияне и белорусы допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.