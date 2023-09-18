Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Ноттингем Форест
Бернли
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
Витязь
33
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо М
Спартак
42
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Торино
03
Хоккей. КХЛ
19:00
ЦСКА
Локомотив
12
Футбол. Первая лига
18:30
Динамо Мх
Алания
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Лада
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо
ОТ
10
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Нефтехимик
80
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Родина
22
Все события
Фоторепортажи
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
19:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России завоевала первое золото на ЧМ по борьбе в Белграде

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал победителем чемпионата мира, который проходит в Белграде.

Наверх
Источник: Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России

В финальной схватке в весовой категории до 79 кг он победил грузина Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. Бронзу завоевали Мохаммад Ноходиларими из Ирана и украинец Василий Михайлов.

Усманов, впервые ставший чемпионом мира, завоевал первую золотую медаль для российских спортсменов на этом мировом первенстве. Данная весовая категория не входит в олимпийскую программу.

Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Россияне и белорусы допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Символ надежды, которой уже нет'. Душераздирающее выступление Туктамышевой
Красоты — на сто, вульгарности — ноль. Валиева открылась в новом стиле
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь