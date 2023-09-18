Сборная России завоевала первое золото на ЧМ по борьбе в Белграде

В финальной схватке в весовой категории до 79 кг он победил грузина Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. Бронзу завоевали Мохаммад Ноходиларими из Ирана и украинец Василий Михайлов.

Усманов, впервые ставший чемпионом мира, завоевал первую золотую медаль для российских спортсменов на этом мировом первенстве. Данная весовая категория не входит в олимпийскую программу.