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18 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Российский борец Сидаков стал трехкратным чемпионом мира

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Белграде.

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Источник: Спорт РИА Новости

В финальной схватке в весовой категории до 74 кг Сидаков победил американца Кайла Дейка со счетом 10:7.

Эта золотая медаль стала второй для россиян на первенстве в Белграде, ранее чемпионом мира стал Ахмед Усманов (до 79 кг). Также серебряным призером стал Абасгаджи Магомедов (до 61 кг).

Сидакову 27 лет, он стал трехкратным чемпионом мира, а также завоевал олимпийскую лицензию на Игры 2024 года в Париже. В 2021 году в Токио он впервые завоевал золотую олимпийскую медаль.

Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Россияне и белорусы допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

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