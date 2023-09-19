Борьба за хамство. Американец и украинец устроили скандал на ЧМ

Как бы печально это ни было признавать, но мировой спорт пока не готов в полной мере к возвращению российских спортсменов на мировую арену. Любой турнир, куда допускаются наши атлеты, оборачивается скандалом. На чемпионате мира по вольной борьбе за день случились сразу два неприятных инцидента — американец после поражения не пожал руку российскому борцу, а украинец не встал на один подиум с россиянином. Ничего нового, в общем.

Американское неуважение

С другой стороны, это не наши проблемы. Российские спортсмены за все это время ни разу не были инициаторами или провокаторами. Ни разу. Все эти бесконечные проблемы создают себе и другим исключительно наши соперники, пытающиеся кому-то что-то доказать. Но выходит ужасно некрасиво.

Вольная борьба — один из немногих видов спорта, который допустил россиян до чемпионата мира, пусть и в нейтральном статусе. Маленькая, но победа российского спорта. Соревнования в Сербии должны были показать и доказать, что ничего страшного в участии наших спортсменов нет. Что можно и нужно нас возвращать и в остальных видах, а не ставить надуманные барьеры в виде постыдных расписок. Увы, американский и украинский борцы (ну, а кто же еще?!) сделали все, чтобы подпортить праздник.

В финальном поединке в олимпийской категории до 74 кг российский борец Заурбек Сидаков в красивом поединке одолел американца Кайла Дэйка со счетом 10:7 и завоевал золотую медаль. Однако, по словам победителя, традиционного рукопожатия по завершении схватки не дождался.

«Уважаю всех своих соперников. Американец неуважительно ко мне относился. Я все равно хотел показать свое человеческое отношение и всегда его показываю как на ковре, так и на улице. И поэтому Бог сегодня был на моей стороне. На ковре есть свои нюансы. Например, руку не пожимают — это неуважение. Или не от души, делают это неискренне. После схватки он не пожал мне руку», — цитирует «Матч ТВ» Сидакова.

Эта победа позволила нашему спортсмену стать трехкратным чемпионом мира. Свою победу борец посвятил отцу Казбеку Сидакову, который в апреле этого года скончался после автомобильной аварии под Бесланом. Кстати, эта победа принесла сборной России олимпийскую лицензию на Игры в Париже-2024.

Украинский борец испугался фотографироваться

Еще один неприятный эпизод случился во время церемонии награждения борцов в категории до 79 кг, где победу одержал еще один российский спортсмен — Ахмед Усманов. В финале наш борец одолел соперника из Грузии Владимира Гакрелидзе, а бронзу взяли иранец Мохаммад Ноходи и украинец Василий Михайлов. Сначала на пьедестал для получения медалей встали все четверо, однако как только фотографы собрались сделать снимки спортсменов с медалями, украинец быстро ретировался с подиума, отказавшись фотографироваться вместе с россиянином.

«Все на родине знают, за какую страну мы боремся. Было бы лучше, чтобы на пьедестале звучал наш гимн и дали сделать круг почета с флагом. Когда я видел, как другие борцы делают круг почета с национальным флагом, я так завидовал им и думал, когда‑нибудь у меня тоже будет такой момент. Но мне не суждено, что делать. Самое главное, все знают, за какую державу мы выступаем», — сказал Усманов «Матч ТВ».

МОК прогнулся, за что и получает

Что ж, российским спортсменам не привыкать к проблемам такого рода, если вообще это можно считать проблемой для нас. Не хотят жать руку и фотографироваться — не нужно. Мы ни от кого не бежим и не прячемся, нам стыдиться или бояться нечего, как это делают украинцы. Это им страшно за свою дальнейшую судьбу и карьеру, если на родине увидят на одной фотографии вместе с российским «врагом».

Это там всех запугали настолько, что даже планировали отказаться ездить на соревнования, где есть нейтральные российские атлеты (правда, потом передумали). Страх пожать руку российскому спортсмену настолько велик, как в случае с фехтовальщицей Харлан, что лучше, даже выиграв поединок, проиграть его по неспортивным причинам, но зато выполнить долг. Просто очередное позорище!

К сожалению, марионеточный Международный олимпийский комитет (МОК) не в состоянии прекратить антироссийскую истерию хотя бы в спорте, как говорится в хартии. Вернув россиян в спорт, показали бы свою мощь и независимость от внешних политических факторов. И это стало бы отличным инструментом для всех несогласных — и пусть тогда попробовали бы не пожимать руки и не вставать на подиумы. Но Томас Бах со своей организацией прогнулся, за что теперь и получает.