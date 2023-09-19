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19 сентября, источник: ТАСС

Российские борцы вольного стиля заняли второе место в медальном зачете чемпионата мира

БЕЛГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Российские борцы вольного стиля выиграли четыре награды на чемпионате мира и заняли второе место в медальном зачете. Соревнования проходят в Белграде.

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Источник: РИА "Новости"

В заключительный соревновательный день по вольной борьбе бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг завоевал Шамиль Мамедов. Ранее чемпионами мира стали Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Абасгаджи Магомедов в весовой категории до 61 кг выиграл серебряную медаль.

На чемпионате мира спортсмены разыграли медали в 10 весовых категориях. Первое место в медальном зачете в вольной борьбе заняла команда США (3 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые медали). Третьими стали представители Ирана (1−2−1).

Российские спортсмены по итогам чемпионата мира завоевали четыре лицензии на Игры в Париже из шести олимпийских весовых категорий. Решение по допуску россиян на Олимпийские игры еще не принято.

Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. В оставшиеся дни будут разыграны медали в женской и греко-римской борьбе. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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