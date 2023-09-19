Российские борцы вольного стиля заняли второе место в медальном зачете чемпионата мира

В заключительный соревновательный день по вольной борьбе бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг завоевал Шамиль Мамедов. Ранее чемпионами мира стали Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Абасгаджи Магомедов в весовой категории до 61 кг выиграл серебряную медаль.

На чемпионате мира спортсмены разыграли медали в 10 весовых категориях. Первое место в медальном зачете в вольной борьбе заняла команда США (3 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые медали). Третьими стали представители Ирана (1−2−1).

Российские спортсмены по итогам чемпионата мира завоевали четыре лицензии на Игры в Париже из шести олимпийских весовых категорий. Решение по допуску россиян на Олимпийские игры еще не принято.