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14:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российского борца Гадисова дисквалифицировали на четыре года за допинг

CAS дисквалифицировал российского борца Абдусалама Гадисова на четыре года.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского борца вольного стиля Абдусалама Гадисова на четыре года, сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

Российский спортсмен сдал внесоревновательную пробу 6 августа 2015 года. При анализе в московской антидопинговой лаборатории проба была объявлена чистой, но оставлена на долговременное хранение. В ходе повторного анализа, который был проведен в лаборатории Лозанны в апреле 2020 года, были обнаружены следы запрещенного вещества дегидрохлорметилтестостерона (анаболический андрогенный стероид).

В мае 2021 года дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) вынес решение о том, что Гадисов не нарушал антидопинговые правила. Позже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и РУСАДА подали апелляции в CAS. Суд рассмотрел дело и решил, что борец допустил нарушение антидопинговых правил. Все результаты Гадисова с 6 августа 2015 года по 5 августа 2019 года должны быть аннулированы, включая завоеванную им серебряную медаль на чемпионате мира 2015 года в США.

Гадисову 34 года. Он является чемпионом мира 2014 года. Также россиянин является двукратным чемпионом Европы (2012, 2014).

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