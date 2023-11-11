Белорусские борцы завоевали 13 медалей на мемориале Караваева

В нынешнем году соревнования прошли в 28-й раз, сильнейшие представители греко-римского стиля из Беларуси, России и других стран СНГ разыграли медали в десяти весовых категориях. Представители нашей сборной завоевали 13 наград — три золотые, одну серебряную и девять бронзовых. Победителями турнира стали Ярослав Кардаш в весовой категории до 60 кг, Глеб Макаренко (до 63 кг) и Павел Глинчук (до 97 кг), второе место в весе до 82 кг занял Станислав Шафаренко. Бронзовые медали выиграли Максим Кажарский (до 60 кг), Максим Негода (до 67 кг), Павел Лях и Максим Шедь (оба — до 77 кг), Вадим Полеенко (до 82 кг), Илья Мелещик и Игорь Ярошевич (оба — до 87 кг), Абубакар Хаслаханов (до 97 кг) и Илья Шумчик (до 130 кг).