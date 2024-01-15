Белорусский борец Хаслаханов победил на международном турнире в Хорватии

Zagreb Open — первый турнир 2024 года, входящий в Рейтинговую серию Объединенного мира борьбы. В заключительный день соревнований шесть комплектов медалей разыграли представители греко-римского стиля. Победителем в весовой категории до 97 кг стал белорусский борец Абубакар Хаслаханов. По ходу турнира наш спортсмен последовательно одолел грузина Георгия Кацанашвили, Николоза Кахелашвили из Италии, Александра Степанетича из Швеции и азербайджанца Мурада Ахмадиева, а в финале Хаслаханов был сильнее Арви Саволайнена из Финляндии.



Таким образом, за пять соревновательных дней представители белорусской делегации завоевали на Zagreb Open четыре награды (1−1−2). Также в воскресенье серебряным призером форума в категории до 55 кг среди греко-римлян стал Максим Ступакевич, уступивший в финале Адему Узуну из Турции. Кроме того, третье место в весе до 97 кг занял Павел Глинчук, который в бою за бронзу победил венгра Алекса Сзоке. Ранее в категории до 62 кг у женщин бронзовую медаль выиграла наша Вероника Иванова, победившая в медальном поединке канадку Ану Годинес.



Близка к подиуму была и Ксения Станкевич, выступающая в весе до 50 кг. Белоруска также дошла до схватки за третье место в категории до 50 кг, но проиграла россиянке Надежде Соколовой. В Хорватии нашу женскую команду представляли в том числе Анна Садченко (до 68 кг) и Анастасия Зименкова (до 76 кг), обе завершили выступления в четвертьфиналах. Всего участие в первом рейтинговом турнире года приняли более 500 атлетов из 50 стран.