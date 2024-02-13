5 россиян вышли в полуфиналы чемпионата Европы по спортивной борьбе | Источник: Московский комсомолец

В весовой категории до 60 кг в греко-римской борьбе россиянин Садык Лалаев в полуфинале встретится с представителем Молдавии Виктором Чобану, а в категории до 67 кг Руслан Бичурин — с турком Муратом Евфратом.

В весе до 72 кг россиянин Нарек Оганян встретится с турецким спортсменом Сельчуком Джаном, в категории до 82 кг Ислам Алиев поспорит с украинцем Ярославом Фильчаковым, а в категории до 97 кг — Магомед Муртазалиев с финном Арви Саволайненом.