5 россиян вышли в полуфиналы чемпионата Европы по спортивной борьбе
Пятеро российских спортсменов стали полуфиналистами чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в румынском Бухаресте.
Пятеро российских спортсменов стали полуфиналистами чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в румынском Бухаресте.
В весовой категории до 60 кг в греко-римской борьбе россиянин Садык Лалаев в полуфинале встретится с представителем Молдавии Виктором Чобану, а в категории до 67 кг Руслан Бичурин — с турком Муратом Евфратом.
В весе до 72 кг россиянин Нарек Оганян встретится с турецким спортсменом Сельчуком Джаном, в категории до 82 кг Ислам Алиев поспорит с украинцем Ярославом Фильчаковым, а в категории до 97 кг — Магомед Муртазалиев с финном Арви Саволайненом.
Европейское первенство проходит в Бухаресте с 12 февраля по 18 февраля.