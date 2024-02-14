Русский борец завоевал золото Евро и не позволил турку побить рекорд Карелина

Источник: United world wrestling

12 февраля в Бухаресте стартовал чемпионат Европы по борьбе. Соревнования среди вольников, классиков и женщин, которые состязаются в вольной борьбе, будут проходить до 18-го числа. А 13 февраля стали известны первые призеры среди греко-римских борцов — в тяжелом весе золото забрал россиянин Сергей Семенов, который выступал за команду нейтральных атлетов.

28-летний Семенов становился чемпионом мира в 2018 году, а в 2016-м и 2020-м брал бронзовые медали Олимпиады. В Рио до финала россиянина не допустил четырехкратный чемпион Игр Михаин Лопес, а в Токио он уступил в четвертьфинале грузину Якобу Каджая, но затем выиграл две утешительных схватки. На чемпионате Европы Семенов также ранее забирал только бронзу: это случилось в том же Бухаресте пять лет назад.

Сергей Семенов | Источник: Соцсети

На ЧЕ-2019 золото забрал турок Рыза Каялп — именно с ним встретился Семенов в финале 13 февраля. Та медаль стала для Каялпа одной из 12 золотых наград европейских первенств. Также он брал серебро Олимпиады в Рио и бронзу на Играх в Лондоне и Токио. Кроме того, турецкий борец пять раз становился чемпионом мира.

Перед встречей с Каялпом россиянин одолел литовца Мантаса Княстаутаса (3−1), затем — Данилу Сотникова (3−1), представляющего Италию, белоруса Дмитрия Зарубского (9−0), который также выступал без флага, и упомянутого грузина Якова Каджая (2−1). Финал завершился при счете 4−2 в пользу Семенова, когда российский борец бросил соперника на спину, сделав туше.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240479&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.