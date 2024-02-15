Россиянка Дадашева победила украинку в поединке за бронзу на чемпионате Европы по борьбе

Источник: https://cska.ru/

ТАСС, 15 февраля. Россиянка Милана Дадашева одержала победу над украинкой Оксаной Ливач в схватке за бронзу на чемпионате Европы по борьбе. Турнир проходит в Бухаресте.

Встреча в весовой категории до 50 кг завершилась со счетом 17:15 в пользу россиянки. Спортсменки не пожали руки после окончания поединка.