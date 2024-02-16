Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино
Лечче
00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
Торпедо
31
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Вердер
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Интер
Салернитана
Хоккей. НХЛ
17.02
Аризона
Каролина
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Барыс
41
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие фото Елизаветы Туктамышевой
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
20:54 (мск), источник: БЕЛТА

Колодинская стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Румынии Бухаресте продолжается чемпионат Европы по борьбе, участие в котором в нейтральном статусе принимают белорусские спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

В пятый день соревнований состоялся первый финал с белорусским участием — в весе до 53 кг у женщин за золото боролась Ванесса Колодинская. Накануне наша спортсменка выбила из борьбы Веронику Рябоволову из Северной Македонии, россиянку Наталью Малышеву и гречанку Марию Преволараки, сегодня последней преградой на пути к титулу оставалась шведка Эмма Мальмгрен. Осенью 2023-го девушки встречались в четвертьфинале чемпионата мира, и тогда сильнее была белоруска. Спустя полгода положение сил в этой паре не изменилось: уверенная победа Колодинской со счетом 10:2 и золотая медаль.

Таким образом, Ванесса стала трехкратной чемпионкой Европы, ранее наша спортсменка была сильнейшей на континенте в 2017 и 2020 годах. Кроме того, в активе бобруйчанки две виктории на чемпионатах мира (2012, 2017) и бронза Олимпиады в Токио. Колодинская уже имеет лицензию на ближайшие Игры в Париже благодаря второму месту на прошлогоднем планетарном первенстве. Далее сегодня в финале румынского форума выступит наша Ирина Курочкина (до 57 кг), а Вероника Иванова (до 62 кг) и Виктория Радькова (до 72 кг) поборются за бронзовые награды.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь