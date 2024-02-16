Колодинская стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе

В пятый день соревнований состоялся первый финал с белорусским участием — в весе до 53 кг у женщин за золото боролась Ванесса Колодинская. Накануне наша спортсменка выбила из борьбы Веронику Рябоволову из Северной Македонии, россиянку Наталью Малышеву и гречанку Марию Преволараки, сегодня последней преградой на пути к титулу оставалась шведка Эмма Мальмгрен. Осенью 2023-го девушки встречались в четвертьфинале чемпионата мира, и тогда сильнее была белоруска. Спустя полгода положение сил в этой паре не изменилось: уверенная победа Колодинской со счетом 10:2 и золотая медаль.



Таким образом, Ванесса стала трехкратной чемпионкой Европы, ранее наша спортсменка была сильнейшей на континенте в 2017 и 2020 годах. Кроме того, в активе бобруйчанки две виктории на чемпионатах мира (2012, 2017) и бронза Олимпиады в Токио. Колодинская уже имеет лицензию на ближайшие Игры в Париже благодаря второму месту на прошлогоднем планетарном первенстве. Далее сегодня в финале румынского форума выступит наша Ирина Курочкина (до 57 кг), а Вероника Иванова (до 62 кг) и Виктория Радькова (до 72 кг) поборются за бронзовые награды.