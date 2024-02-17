Курочкина одержала победу на чемпионате Европы по борьбе

Второе золото континентального форума Беларуси принесла Ирина Курочкина, выступающая в весовой категории до 57 кг. Накануне наша спортсменка в предварительных схватках огорчила молдаванку Михаэлу Самоил, итальянку Аврору Руссо и польку Ангелину Лысак; сегодня та же участь постигла представительницу Болгарии Эвелину Николову. Результат финала — 7:2 в пользу белоруски.



Медаль высшей пробы стала для Курочкиной уже третьей на чемпионатах Европы после успехов в 2018 и 2021 годах. Кроме того, в активе Ирины есть победы на Кубке мира и Европейских играх в Минске, а также награды чемпионатов мира и Олимпийских игр. Ранее сегодня тоже трехкратной чемпионкой континента стала Ванесса Колодинская. Представительницы нашей команды имеют виды еще на две медали ЧЕ: Вероника Иванова (до 62 кг) и Виктория Радькова (до 72) позднее поборются за бронзу.