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10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
24«Дакар-2024»
21:38 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Усманов стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе

Ранее серебряную медаль завоевал Гаджимурад Рашидов.

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Источник: Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал чемпионом Европы в весовой категории до 79 кг. Соревнования проходят в Бухаресте.

В финале Усманов победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 9:6. Бронзовые медали завоевали грузин Автандил Кенчадзе и итальянец Франк Чимизо.

Ранее в субботу серебряную медаль в весовой категории до 65 кг завоевал Гаджимурад Рашидов, уступивший в финале представителю Албании Исламу Дудаеву — 1:2. Бронзу завоевали немец Андре Кларк и азербайджанец Али Рахимзада.

Усманову 27 лет, он является чемпионом мира 2023 года и обладателем Кубка мира 2020 года.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 18 февраля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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