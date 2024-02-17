Россиянин Усманов стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал чемпионом Европы в весовой категории до 79 кг. Соревнования проходят в Бухаресте.

В финале Усманов победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 9:6. Бронзовые медали завоевали грузин Автандил Кенчадзе и итальянец Франк Чимизо.

Ранее в субботу серебряную медаль в весовой категории до 65 кг завоевал Гаджимурад Рашидов, уступивший в финале представителю Албании Исламу Дудаеву — 1:2. Бронзу завоевали немец Андре Кларк и азербайджанец Али Рахимзада.

Усманову 27 лет, он является чемпионом мира 2023 года и обладателем Кубка мира 2020 года.