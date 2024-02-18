Магомедов стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе
В финале весовой категории до 61 кг россиянин победил представителя Албании Зелимхана Абакарова.
В финале весовой категории до 61 кг россиянин победил представителя Албании Зелимхана Абакарова.
ТАСС, 18 февраля. Российский борец Абасгаджи Магомедов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. Соревнования проходят в Бухаресте.
В финале Магомедов победил представителя Албании Зелимхана Абакарова.
Магомедову 25 лет, он стал двукратным чемпионом Европы, ранее он выигрывал турнир в 2021 году в Варшаве. В том же году россиянин стал чемпионом мира.
Чемпионат Европы по борьбе завершится 18 февраля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.