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01:16 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские борцы завоевали семь медалей на чемпионате Европы в Румынии

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Румынии Бухаресте завершился чемпионат Европы по борьбе, участие в котором в нейтральном статусе принимали белорусские спортсмены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В заключительный день соревнований состоялся единственный медальный поединок с белорусским участием — за бронзу в весе до 125 кг у вольников боролся Денис Хроменков. Накануне белорус одолел Магомедгаджи Нурасулова из Сербии и россиянина Алихана Жабраилова, затем в полуфинале проиграл грузину Гено Петриашвили, после чего попал в поединок за третье место. Сегодня Хроменкову противостоял болгарин Ален Хубулов, который в итоге и ушел с ковра победителем (3:0). Шанс стать бронзовым призером континентального форума вчера также имел наш Александр Гуштын (до 97 кг), но в медальной схватке белорус уступил Ибрагиму Чифтчи из Турции (5:6).

Таким образом, на континентальном форуме в Румынии представители белорусской делегации завоевали 7 наград — две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. В женской борьбе победительницами турнира стали Ванесса Колодинская (до 53 кг) и Ирина Курочкина (до 57 кг), третьи места заняли Алеся Гетманова (до 59 кг) и Вероника Иванова (до 62 кг). Среди греко-римлян бронза досталась Кириллу Маскевичу (до 87 кг) и Абубакару Хаслаханову (до 97 кг). У борцов вольного стиля на вторую ступень пьедестала поднялся Магомедхабиб Кадимагомедов (до 79 кг).

Всего чемпионат Европы в Бухаресте собрал более 500 спортсменов из 38 стран, нашу команду представляли 28 человек. Традиционно атлеты разыграли 30 комплектов наград (по 10 в греко-римской, вольной и женской борьбе). Следующим важнейшим стартом для борцов со всего континента в начале апреля будет европейский олимпийский квалификационный турнир в Баку, где будут разыграны лицензии на Игры-2024. На данный момент путевки в Париж из белорусов имеют только Ванесса Колодинская и Абубакар Хаслаханов.

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