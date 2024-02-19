Российский борец Курбанов победил украинца Сахалюка и взял бронзу чемпионата Европы | Источник: Кадр из трансляции

В схватке за медаль в весовой категории до 92 кг Курбанов одолел украинца Дениса Сахалюка. Еще одним бронзовым призером стал грузин Мириани Майсурадзе.