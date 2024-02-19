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01:33 (мск), источник: Sport24

Российский борец Курбанов победил украинца Сахалюка и взял бронзу чемпионата Европы

Россиянин Магомед Курбанов стал обладателем бронзовой награды чемпионата Европы по вольной борьбе. Соревнования проходят в Бухаресте (Румыния).

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Российский борец Курбанов победил украинца Сахалюка и взял бронзу чемпионата Европы | Источник: Кадр из трансляции

В схватке за медаль в весовой категории до 92 кг Курбанов одолел украинца Дениса Сахалюка. Еще одним бронзовым призером стал грузин Мириани Майсурадзе.

Золото завоевал представитель Турции Фейзулла Актюрк, ставший трехкратным чемпионом Европы. В финале он победил Бориса Макоева из Словакии.

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