Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Спартак
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Баффало
26
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
03:30
Калгари
Вашингтон
25
Хоккей. НХЛ
20.03
Бостон
Оттава
Хоккей. НХЛ
20.03
Детройт
Коламбус
Все события
11:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянину отказали в допуске к отбору на Олимпиаду из-за плаката «Нет нацизму»

Олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Мусе Евлоеву отказали в допуске к квалификационному турниру Игр-2024. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Источник: РИА "Новости"

«Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката “Нет нацизму!”. Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, — то, что он за мир без нацизма», — заявил Мамиашвили, добавив, что других претензий со стороны Объединенного мира борьбы (UWW) нет. Он отметил, что команда попытается добиться участия россиянина в отборе, который пройдет в апреле в Баку.

30-летний Евлоев — чемпион ОИ в Токио в весовой категории до 97 килограммов. Также на его счету по два золота чемпионатов мира и Европы и победа на Кубке мира.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.

 Футболиста Промеса арестовали в Дубае
Кто виноват в допинг-скандале с Валиевой? Тарасова обвинила тренеров, а Тутберидзе потребовала извинений за клевету
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь