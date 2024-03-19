Россиянину отказали в допуске к отбору на Олимпиаду из-за плаката «Нет нацизму»

«Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката “Нет нацизму!”. Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, — то, что он за мир без нацизма», — заявил Мамиашвили, добавив, что других претензий со стороны Объединенного мира борьбы (UWW) нет. Он отметил, что команда попытается добиться участия россиянина в отборе, который пройдет в апреле в Баку.

30-летний Евлоев — чемпион ОИ в Токио в весовой категории до 97 килограммов. Также на его счету по два золота чемпионатов мира и Европы и победа на Кубке мира.