«Карелин — бог, а я просто чемпион» Борец Александр Карелин не проигрывал 13 лет. Как его победил бывший фермер из США?

«Я не давал себе ни единого шанса. Иногда случаются сумасшедшие вещи. Я вышел на схватку с мыслью: “Что ж, я как минимум гарантировал себе серебряную медаль”», — рассказывал Гарднер, отвечая на вопрос о вере в победу над Карелиным. Обычно с такими мыслями атлеты обречены на поражение, но случай с американцем стал уникальным.

Из фермеров в спортсмены

Гарднер родился в крохотном городке Афтон, который находится в штате Вайоминг на западе США. Его население не дотягивает до 2 тысяч человек, а город расположен на высоте почти 2 тысяч метров над уровнем моря. Большая часть местных жителей занимается фермерством, и родители-мормоны Гарднера не были исключением. С юных лет будущего борца привлекали к тяжелой физической работе на улице: он таскал тюки сена, колол дрова, доил коров, убирал хлев. Это происходило в условиях разреженного воздуха, что впоследствии сделало Гарднера очень выносливым.

Меня будили братья и сестры в 6:30 утра. Мы работали с короткими перерывами, о большом отдыхе не шло речи. Только в десять вечера мы возвращались домой и садились ужинать. Рулон Гарднер

В школе дела у парня не ладились. Он плохо усваивал учебный материал, был очень полным, из-за чего одноклассники называли его тупицей и жирдяем. Желая поменять ситуацию и заслужить уважение сверстников, Гарднер обратил внимание на спорт. Он занимался сразу несколькими видами: американским футболом, легкой атлетикой, греко-римской борьбой, но в итоге решил сосредоточиться на единоборстве. Природные сила и мощь американца прекрасно подходили именно для борьбы. В 1989-м в возрасте 18 лет он стал чемпионом штата по классической борьбе в супертяжелом весе и поступил в колледж. На втором курсе американец выиграл первенство страны среди юниоров.

Начиная с 1993 года Гарднер участвует во взрослых чемпионатах страны и со второй попытки берет золото. Также в 1994-м он стал победителем Панамериканского чемпионата, а цикл подготовки к Играм-2000 в Сиднее начал победой на Кубке мира-1997. Американец стал регулярно побеждать и попадать в призы на международных соревнованиях, но до топ-3 на мировых первенствах не добирался. Однако лицензию для выступления на Играх-2000 в Сиднее он все же завоевал.

Кошмар Карелина

В супертяжелом весе на Олимпиаде-2000 за победу боролись 20 борцов, их разделили на шесть групп: в четырех было по три спортсмена, еще в двух по четыре. Гарднер попал в квартет, провел по одной схватке с каждым соперником и занял первое место, что позволило ему получить путевку в полуфинал, минуя стадию ¼ финала. За право поучаствовать в решающей схватке американец боролся с представителем Израиля Юрием Евсейчиком. Он был призером чемпионата мира и считался фаворитом схватки. В ее начале израильтянин подтвердил свой статус и повел со счетом 2:0, однако Гарднер перехватил инициативу и вырвал победу. Выход в финал огромного и слегка неповоротливого американца стал сюрпризом для болельщиков и специалистов.

В том же, что до финальной схватки добрался Карелин, никакого сюрприза не было. Россиянин на протяжении 13 лет уничтожал соперников, не потерпел ни одного поражения и штамповал титулы. Среди них было три олимпийских золота — мало кто сомневался, что в Сиднее будет четвертое. Победить малоизвестного американца, который даже на чемпионатах мира не добирался до призов, для Сан Саныча должно было стать делом техники.

Однако Гарднер зубами вгрызся в исторический шанс. В схватке с Карелиным он сделал ставку на природную выносливость и терпел, постоянно уходя от атак соперника. В бесплодных попытках заработать очки фаворит терял силы, в первых двух периодах счет не изменился — 0:0.

Судьи, руководствуясь недавно введенным правилом, поставили борцов в обоюдный крестовой захват. И россиянин допустил ошибку, первым его разжав. Это принесло одно очко в копилку Гарднера, до конца схватки в этот момент оставалось всего 30 секунд. Карелин пошел ва-банк, но американец продемонстрировал чудеса стойкости и удержал преимущество. Россиянин воспринял поражение как личную трагедию и объявил о завершении карьеры.

Рулон Гарднер, мешок этот, с таким пузом, толстый, безобразный. Карелин его недооценил, и не пошла борьба. А так тяжело собраться, когда считаешь, что ты на две головы выше, а он бодается. Этого Гарднера наши пятые номера валяли все. Он приезжал в Новосибирск, по всем этим турнирам его валяли. Они его, этого пуфика, за борца не считали. Анатолий Белоглазов олимпийский чемпион по вольной борьбе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-49592311&hd=2&id=456239040&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

От успеха к передрягам

До Игр в Сиднее Гарднера не особенно замечали на родине, но после победы над Карелиным все поменялось. Встречать борца в родной двухтысячный Афтон приехало 20 тысяч человек, он поучаствовал в импровизированном чемпионском параде, проехавшись по городку на самом популярном там виде транспорта — тракторе. Фотографии Гарднера не сходили с обложек журналов и рекламных билбордов, а телеведущие выстраивались в очередь, чтобы позвать его в эфир. «Я жил словно рок-звезда», — вспоминал американец. Однако звездной болезни у Гарднера не случилось.

Карелин — бог. Он был и останется лучшим борцом. Правда, некоторые теперь думают, что лучший — я. Но я просто олимпийский чемпион. И в историю войду не как Рулон Гарднер, а как победитель Карелина. Рулон Гарднер

Победа над Карелиным не осталась единственной вспышкой в карьере Гарднера. В 2001-м он наконец-таки выиграл чемпионат мира. Но после в жизни американца началась черная полоса. В 2002-м он с друзьями поехал кататься на снегоходе по родному Вайомингу, отстал от спутников и заблудился. Поисковая операция длилась 18 часов, спасатели на вертолете нашли борца, его доставили в больницу с сильнейшим обморожением. В итоге врачам пришлось ампутировать ему палец на ноге. Однако со спортом Гарднер не завязал и продолжил подготовку к Олимпиаде-2004. Для американца стало делом чести доказать, что успех в Сиднее не был случайным.

За несколько месяцев до старта соревнований с участием Гарднера произошел еще один инцидент. Спортсмен ехал на тренировку на мотоцикле и попал в ДТП. Врачи диагностировали у него вывих запястья и сообщили о том, что о поездке на Игры придется забыть. Но Гарднер не был бы олимпийским чемпионом, если бы сдался. Он форсировал восстановление и все-таки приехал в Афины, однако, борясь фактически одной рукой, добрался лишь до бронзы. После этого американец принял решение уйти из спорта.

Американские горки

После окончания карьеры жизнь Гарднера стала еще более насыщенной событиями, и далеко не всегда они были положительными. В том же 2004-м он провел бой в смешанных единоборствах, одолев японца Хиденико Йошиду, однако продолжать карьеру в ММА не стал. Он также отказался выступать в профессиональном рестлинге, хотя главный мировой промоушен предлагал ему очень щедрый контракт. «В WWE мне предлагали миллионы, но я не согласился. Мама сказала: “Такого ребенка я воспитывала? Таким ты хочешь быть в глазах юных американцев?”» — вспоминал Гарднер.

Рулон Гарднер | Источник: 2020. Кадр: ABG-SI

В 2007-м борец выжил в авиакатастрофе: легкомоторный самолет с тремя людьми на борту рухнул в озеро, однако спортсмену и его спутникам удалось выбраться из лайнера в ледяную воду, доплыть до берега и дождаться помощи. Серьезно никто не пострадал. Чего не скажешь о финансовом благополучии Гарднера. Он вложил деньги в несколько неудачных проектов и вместо приумножения капитала получил долги в три миллиона долларов. Пытаясь исправить ситуацию, борец продал на аукционе все олимпийские медали и некоторые свои автомобили, а в 2012-м объявил о банкротстве.

С годами ему удалось не только наладить финансовое положение, но и выкупить обратно медали. Сейчас Гарднер работает детским тренером по борьбе, выступает с мотивационными речами и занимается мелким бизнесом.

Все, что я могу сделать, — это использовать жизненный опыт, чтобы передать знания нашей молодежи. Надеюсь, они это видят. Я был хорошим борцом. Но я хочу стать еще лучше как тренер. Рулон Гарднер