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17:47 (мск), источник: Lenta.Ru

«Карелин — бог, а я просто чемпион» Борец Александр Карелин не проигрывал 13 лет. Как его победил бывший фермер из США?

Пока до сих пор непонятно, выступят ли российские борцы на летних Олимпийских играх в Париже, в недавнем же прошлом они всегда были претендентами на самые высокие места. Величайший российский борец Александр Карелин мог бы стать четырехкратным олимпийским чемпионом, однако на четвертой Олимпиаде сенсационно проиграл американцу Рулону Гарднеру. Он нанес россиянину первое поражение за 13 лет, после которого тот ушел из спорта. «Лента.ру» — подробнее об уникальной биографии спортсмена из США, проделавшего сумасшедший путь от фермера до лучшего борца мира.

Источник: AFP 2023

«Я не давал себе ни единого шанса. Иногда случаются сумасшедшие вещи. Я вышел на схватку с мыслью: “Что ж, я как минимум гарантировал себе серебряную медаль”», — рассказывал Гарднер, отвечая на вопрос о вере в победу над Карелиным. Обычно с такими мыслями атлеты обречены на поражение, но случай с американцем стал уникальным.

Из фермеров в спортсмены

Гарднер родился в крохотном городке Афтон, который находится в штате Вайоминг на западе США. Его население не дотягивает до 2 тысяч человек, а город расположен на высоте почти 2 тысяч метров над уровнем моря. Большая часть местных жителей занимается фермерством, и родители-мормоны Гарднера не были исключением. С юных лет будущего борца привлекали к тяжелой физической работе на улице: он таскал тюки сена, колол дрова, доил коров, убирал хлев. Это происходило в условиях разреженного воздуха, что впоследствии сделало Гарднера очень выносливым.

Меня будили братья и сестры в 6:30 утра. Мы работали с короткими перерывами, о большом отдыхе не шло речи. Только в десять вечера мы возвращались домой и садились ужинать.

Рулон Гарднер

В школе дела у парня не ладились. Он плохо усваивал учебный материал, был очень полным, из-за чего одноклассники называли его тупицей и жирдяем. Желая поменять ситуацию и заслужить уважение сверстников, Гарднер обратил внимание на спорт. Он занимался сразу несколькими видами: американским футболом, легкой атлетикой, греко-римской борьбой, но в итоге решил сосредоточиться на единоборстве. Природные сила и мощь американца прекрасно подходили именно для борьбы. В 1989-м в возрасте 18 лет он стал чемпионом штата по классической борьбе в супертяжелом весе и поступил в колледж. На втором курсе американец выиграл первенство страны среди юниоров.

Рулон Гарднер
Источник: AFP 2023

Начиная с 1993 года Гарднер участвует во взрослых чемпионатах страны и со второй попытки берет золото. Также в 1994-м он стал победителем Панамериканского чемпионата, а цикл подготовки к Играм-2000 в Сиднее начал победой на Кубке мира-1997. Американец стал регулярно побеждать и попадать в призы на международных соревнованиях, но до топ-3 на мировых первенствах не добирался. Однако лицензию для выступления на Играх-2000 в Сиднее он все же завоевал.

Кошмар Карелина

В супертяжелом весе на Олимпиаде-2000 за победу боролись 20 борцов, их разделили на шесть групп: в четырех было по три спортсмена, еще в двух по четыре. Гарднер попал в квартет, провел по одной схватке с каждым соперником и занял первое место, что позволило ему получить путевку в полуфинал, минуя стадию ¼ финала. За право поучаствовать в решающей схватке американец боролся с представителем Израиля Юрием Евсейчиком. Он был призером чемпионата мира и считался фаворитом схватки. В ее начале израильтянин подтвердил свой статус и повел со счетом 2:0, однако Гарднер перехватил инициативу и вырвал победу. Выход в финал огромного и слегка неповоротливого американца стал сюрпризом для болельщиков и специалистов.

В том же, что до финальной схватки добрался Карелин, никакого сюрприза не было. Россиянин на протяжении 13 лет уничтожал соперников, не потерпел ни одного поражения и штамповал титулы. Среди них было три олимпийских золота — мало кто сомневался, что в Сиднее будет четвертое. Победить малоизвестного американца, который даже на чемпионатах мира не добирался до призов, для Сан Саныча должно было стать делом техники.

Источник: AFP 2023

Однако Гарднер зубами вгрызся в исторический шанс. В схватке с Карелиным он сделал ставку на природную выносливость и терпел, постоянно уходя от атак соперника. В бесплодных попытках заработать очки фаворит терял силы, в первых двух периодах счет не изменился — 0:0.

Судьи, руководствуясь недавно введенным правилом, поставили борцов в обоюдный крестовой захват. И россиянин допустил ошибку, первым его разжав. Это принесло одно очко в копилку Гарднера, до конца схватки в этот момент оставалось всего 30 секунд. Карелин пошел ва-банк, но американец продемонстрировал чудеса стойкости и удержал преимущество. Россиянин воспринял поражение как личную трагедию и объявил о завершении карьеры.

Рулон Гарднер, мешок этот, с таким пузом, толстый, безобразный. Карелин его недооценил, и не пошла борьба. А так тяжело собраться, когда считаешь, что ты на две головы выше, а он бодается. Этого Гарднера наши пятые номера валяли все. Он приезжал в Новосибирск, по всем этим турнирам его валяли. Они его, этого пуфика, за борца не считали.

Анатолий Белоглазов
олимпийский чемпион по вольной борьбе
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От успеха к передрягам

До Игр в Сиднее Гарднера не особенно замечали на родине, но после победы над Карелиным все поменялось. Встречать борца в родной двухтысячный Афтон приехало 20 тысяч человек, он поучаствовал в импровизированном чемпионском параде, проехавшись по городку на самом популярном там виде транспорта — тракторе. Фотографии Гарднера не сходили с обложек журналов и рекламных билбордов, а телеведущие выстраивались в очередь, чтобы позвать его в эфир. «Я жил словно рок-звезда», — вспоминал американец. Однако звездной болезни у Гарднера не случилось.

Карелин — бог. Он был и останется лучшим борцом. Правда, некоторые теперь думают, что лучший — я. Но я просто олимпийский чемпион. И в историю войду не как Рулон Гарднер, а как победитель Карелина.

Рулон Гарднер

Победа над Карелиным не осталась единственной вспышкой в карьере Гарднера. В 2001-м он наконец-таки выиграл чемпионат мира. Но после в жизни американца началась черная полоса. В 2002-м он с друзьями поехал кататься на снегоходе по родному Вайомингу, отстал от спутников и заблудился. Поисковая операция длилась 18 часов, спасатели на вертолете нашли борца, его доставили в больницу с сильнейшим обморожением. В итоге врачам пришлось ампутировать ему палец на ноге. Однако со спортом Гарднер не завязал и продолжил подготовку к Олимпиаде-2004. Для американца стало делом чести доказать, что успех в Сиднее не был случайным.

За несколько месяцев до старта соревнований с участием Гарднера произошел еще один инцидент. Спортсмен ехал на тренировку на мотоцикле и попал в ДТП. Врачи диагностировали у него вывих запястья и сообщили о том, что о поездке на Игры придется забыть. Но Гарднер не был бы олимпийским чемпионом, если бы сдался. Он форсировал восстановление и все-таки приехал в Афины, однако, борясь фактически одной рукой, добрался лишь до бронзы. После этого американец принял решение уйти из спорта.

Американские горки

После окончания карьеры жизнь Гарднера стала еще более насыщенной событиями, и далеко не всегда они были положительными. В том же 2004-м он провел бой в смешанных единоборствах, одолев японца Хиденико Йошиду, однако продолжать карьеру в ММА не стал. Он также отказался выступать в профессиональном рестлинге, хотя главный мировой промоушен предлагал ему очень щедрый контракт. «В WWE мне предлагали миллионы, но я не согласился. Мама сказала: “Такого ребенка я воспитывала? Таким ты хочешь быть в глазах юных американцев?”» — вспоминал Гарднер.

Рулон Гарднер | Источник: 2020. Кадр: ABG-SI

В 2007-м борец выжил в авиакатастрофе: легкомоторный самолет с тремя людьми на борту рухнул в озеро, однако спортсмену и его спутникам удалось выбраться из лайнера в ледяную воду, доплыть до берега и дождаться помощи. Серьезно никто не пострадал. Чего не скажешь о финансовом благополучии Гарднера. Он вложил деньги в несколько неудачных проектов и вместо приумножения капитала получил долги в три миллиона долларов. Пытаясь исправить ситуацию, борец продал на аукционе все олимпийские медали и некоторые свои автомобили, а в 2012-м объявил о банкротстве.

С годами ему удалось не только наладить финансовое положение, но и выкупить обратно медали. Сейчас Гарднер работает детским тренером по борьбе, выступает с мотивационными речами и занимается мелким бизнесом.

Все, что я могу сделать, — это использовать жизненный опыт, чтобы передать знания нашей молодежи. Надеюсь, они это видят. Я был хорошим борцом. Но я хочу стать еще лучше как тренер.

Рулон Гарднер

Еще одной проблемой, с которой Гарднеру удалось справиться, стал лишний вес. По ходу карьеры спортсмен весил 120 килограммов, однако после ухода из спорта эта цифра выросла до 215. Друзья посоветовали американцу поучаствовать в реалити-шоу «Большой лузер», и он смог добиться там определенных успехов. Гарднер похудел до 173 килограммов и покинул проект по личным причинам. Уже за пределами шоу он продолжил худеть и приводить себя в форму. Жизнь бесконечно подкидывает Гарднеру новые испытания, но справляется он с ними так же, как и с Карелиным в 2000-м: терпит и борется до конца.

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