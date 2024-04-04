Борец Садулаев вылетит с командой России в Баку, несмотря на запрет на участие в турнире

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев отправится с российской командой в Баку, где пройдет лицензионный турнир на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В ночь на 4 апреля пресс-служба ФСБР сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Садулаеву участвовать в лицензионном турнире в Баку.

«Садулаев вылетит в Баку, мы надеемся, что ситуация до старта соревнований все-таки разрешится. Что касается [Алихана] Жабраилова, это сильный спортсмен, он в состоянии завоевать лицензию, основная задача сейчас ее получить. Не будем путать отбор и завоевание лицензий с самим участием в Олимпийских играх, это разные вещи. Начнем с того, что у нас не персональная лицензия», — сказал Мамиашвили.

«У нас существует серьезная проблема по Садулаеву, [Мусе] Евлоеву, [Сергею] Кутузову и [Сергею] Степанову — двукратному чемпиону России. Не имею пока никакой внятной позиции, почему, на каком основании группой “товарищей” принимается решение об их недопуске. Это отсутствие старта, каждый борец знает, что это за собой влечет, плюс главные тренеры — [Гоги] Когуашвили и [Хаджимурат] Гацалов, которые пока “туристами” ездят. Эти вопросы требуют решения», — добавил он.