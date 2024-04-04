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13:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мамиашвили — о МОК: «Мы были услышаны по многим позициям, применимым для ограничения участия наших спортсменов»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался в интервью «СЭ» о позициях МОК и международной федерации по отношению к российским спортсменам.

Источник: РИА "Новости"

«Изначально была общая позиция, что армейские спортсмены или спортсмены, являющиеся служащими силовых структур, категорически не допускаются. Сегодня эта ситуация в большей степени разрешилась. Здравый смысл, которым мы руководствуемся, и наши аргументы были услышаны МОК и международной федерацией. По многим основным позициям, которые были применимы для того, чтобы ограничить участие спортсменов, мы были услышаны, и они были допущены», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Также президент Федерации спортивной борьбы России высказался о возможном участии Абдулрашида Садулаева на Олимпиаде в Париже.

«Убежден, что у нас есть аргументы, которые, мы рассчитываем, будут услышаны. Но давайте не будем путать сам отбор и участие в Олимпиаде. Когда окончательно будет приниматься решение об участии в Олимпийских играх, здесь на весы будет положено все, начиная от флага и гимна и заканчивая условиями, на которых мы будем там находиться. И личное отношение к тому, что команда сможет присутствовать в ограниченном составе. Масса аргументов от морально-этических до иных», — добавил Мамиашвили.

Ранее стало известно, что Абдулрашида Садулаева решением МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру в Азербайджане, который пройдет с 5 по 7 апреля. Победители этих соревнований получат возможность выступить на Олимпиаде в Париже.

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