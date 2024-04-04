«На основании отчета частной разведывательной службы». Почему Садулаева не пустили в Баку?

Международная федерация спортивной борьбы United World Wrestling (UWW) объяснила недопуск знаменитого российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева на олимпийский лицензионный турнир в Баку. 27-летний спортсмен планировал завоевать в столице Азербайджана путевку на Игры-2024 в весовой категории до 97 кг, однако не прошел через критерии отбора, установленные МОК в марте этого года.

В пресс-релизе UWW говорится, что решение об отказе в заявке принято на основание отчета, предоставленного независимой частной разведывательной службой. Это первая явная ссылка на то, что поиском компромата на российских спортсменов занимаются не федерации и даже не украинские добровольцы, а специально обученные профи.

Решение независимой комиссии

Турнир в Баку должен стартовать 5 апреля. На нем россияне планируют завоевать сразу 14 путевок на Игры-2024. Правда, окончательное решение о поездке в Париж наших спортсменов пока не принято. Тем не менее двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев намеревался помочь нашей сборной в Баку после инцидента со своим недопуском на чемпионат Европы в Бухарест (якобы по причине визовых проблем). Однако перед вылетом в Азербайджан объявлено, что United World Wrestling не допускает Абдулрашида даже в нейтральном статусе. Причина — несоответствие сразу двум критериям МОК для участия в Играх-2024.

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«Садулаев признан непригодным для выступления на соревнованиях сторонней комиссией UWW, которая определяет соответствие борцов в нейтральном статусе критериям, определенным МОК, — говорится в сообщении международной федерации. — Решение было приято после того, как комиссия получила новую информацию о поддержке спортсменом украинско-российского конфликта и о том, что он до сих пор официально является членом клуба “Динамо”. Сбор информации осуществлялся независимой частной разведывательной службой на основе тщательной проверки анкетных данных и социальных сетей борцов из России».

Напомню, что глава UWW Ненад Лалович — давний друг России и ранее всячески старался смягчить санкции в отношении наших спортсменов. Для борцов с российским и белорусским паспортом на международных соревнованиях действуют одни из самых лояльных правил допуска. Именно поэтому президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поначалу ссылался на запрет МОК, а не Лаловича. «Даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, у него стоит запрет от МОК, — приводит слова Мамиашвили официальный сайт ФСБР. — Я хочу подчеркнуть — решение по недопуску принял именно МОК, UWW же, наоборот, делал все возможное, чтобы Садулаев боролся».

Неименная лицензия

Лаловичу в этой ситуации тоже не позавидуешь. Ведь в случае успешного выступления Садулаева в Баку Абдулрашид потом гарантированно не пройдет по критериям МОК, так как он является участником митинга-концерта в «Лужниках» в марте 2020-го, а также сотрудником Росгвардии.

В правилах для российских нейтралов в Париже четко написано, что «приглашены только атлеты, не предпринявшие никаких действий против миротворческой миссии олимпийского движения, активно поддерживая конфликт на Украине», и что «спортсмены, заключившие контракты с российскими военными структурами или органами национальной безопасности, не допущены». Можно спорить об адекватности этих норм, но отклонение заявки на уровне МОК грозит международной федерации головной болью при перераспределении квоты.

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«Изначально была общая позиция, что армейские спортсмены или спортсмены, являющиеся служащими силовых структур, категорически не допускаются, — подтвердил в интервью “СЭ” Михаил Мамиашвили. — Сейчас надо спокойно разобраться и посмотреть, какие возможности можно применить для того, чтобы спортсмены типа Садулаева, Евлоева, Кутузова и Степанова могли готовиться и иметь возможность выступить на Олимпийских играх при условии, что в этих весах будут завоеваны лицензии. Я не думаю, что мы не найдем аргументы, которые могли бы оказаться состоятельными для того, чтобы ситуация разрешилась».

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В заявке сборной России Садулаева заменил Алихан Жабраилов, который тоже вполне может решить задачу, завоевав олимпийскую лицензию. Кстати, она является неименной, и теоретически наша команда может потом передать путевку Абдулрашиду. Правда, непонятно, какой в этом смысл. Ведь, помимо комиссии UWW, допуском в Париж еще занимается «тройка МОК», и надежды на то, что с ней удастся договориться, очень невелики. Кроме того, Мамиашвили говорит, что у российских борцов пока нет окончательного решения об участии в Олимпиаде. «Здесь на весы будет положено все, начиная с флага и гимна и заканчивая условиями, на которых мы будем там находиться», — отметил глава ФСБР.

Ну и самый интересный вопрос: что за «независимая частная разведывательная служба» копает компромат на россиян для комиссий по допуску? Как известно, для составления докладов о «русском допинге» ВАДА привлекало частных детективов из США и Великобритании (многие из которых были бывшими сотрудниками западных спецслужб, а может быть, и не бывшими). Возможно, сейчас заработал похожий сценарий. И здесь остается только лишний раз изумиться, на что тратят деньги международные спортивные организации и с какими персонажами заключают сделки вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями в наши очень непростые времена.