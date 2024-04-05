Борец Садулаев не полетел на лицензионный олимпийский турнир в Баку

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не полетел в Баку, где пройдет лицензионный турнир на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в окружении спортсмена.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил ТАСС, что Садулаев отправится в Баку, несмотря на запрет на участие в турнире.

«Абдулрашид не полетел в Баку, команда улетела сегодня. Накануне он принял решение вернуться в Дагестан, сейчас он уже дома», — сообщил источник ТАСС.

4 апреля комиссия Объединенного мира борьбы отстранила Садулаева от участия в лицензионном турнире Олимпийских игр в Париже из-за поддержки СВО и причастности к обществу «Динамо». Таким образом, борец рискует не выступить на Олимпиаде 2024 года. Мамиашвили заявил ТАСС, что ФСБР оспорит это решение.

Лицензионный турнир пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. Для завоевания лицензий борцам будет необходимо выйти в финал.