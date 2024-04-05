Белорусские борцы греко-римского стиля не сумели завоевать олимпийские лицензии на турнире в Баку

В первый день соревнований 12 путевок в Париж (по две в шести весовых категориях) разыграли борцы греко-римского стиля. Спортсмены обеспечивали себе лицензии на Игры при прохождении полуфинальной стадии. Сегодня на бакинский ковер выходили пятеро белорусских атлетов, из которых двое — Глеб Макаренко и Кирилл Маскевич — максимально приблизились к заветной цели.



В весе до 60 кг Макаренко в ⅛ финала прошел поляка Оливера Скшипчака, в четвертьфинале был сильнее Акера Шмида из Австрии, но в полуфинале не справился с представителем Молдовы Виктором Чобану. Маскевич в стартовом раунде одержал победу над австрийцем Лукасом Штаудахером, в ¼ финала выбил из сетки Нику Ожога из Румынии, однако в решающей схватке не смог одолеть российского борца Милада Алирзаева.



Еще трое белорусов завершили выступления уже после первого поединка. Максим Негода (в/к до 67 кг) в одной восьмой финала проиграл молдаванину Валентину Петичу, Дмитрий Зарубский (до 130 кг) на этой же стадии уступил россиянину Сергею Семенову, а Павел Лях (до 77 кг) в 1/16 финала пропустил в следующий раунд Эльмара Нуралиева из Украины.



Завтра в Баку за олимпийские лицензии поборются девушки. В числе участниц пятеро белорусок: Ксения Станкевич (до 50 кг), Ирина Курочкина (до 57 кг), Вероника Иванова (до 62 кг), Анна Садченко (до 68 кг) и Анастасия Зименкова (до 76 кг). В воскресенье на европейском квалификационном турнире выступят представители вольного стиля.



На данный момент из белорусских борцов на парижскую Олимпиаду квалифицировались только Ванесса Колодинская и Абубакар Хаслаханов. Последним шансом получить путевки на Игры-2024 станет майский мировой отборочный старт в Турции.