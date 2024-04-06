«За мной будто охоту устроили»: Садулаев — о недопуске к отбору на ОИ-2024 | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Федерация спортивной борьбы (ФСБР) сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил борцу вольного стиля Садулаеву участвовать в квалификационном турнире в Баку. В Объединенном мире борьбы (UWW) заявили, что Садулаев был дисквалифицирован комиссией организации по отбору борцов из-за информации о его поддержке СВО и принадлежности к «Динамо».

"По горячим следам и без меня многое было сказано в прессе по этому поводу, и со всем я согласен. Да, это несправедливо и во многом неожиданно. Отсев российских спортсменов, не соответствующих требованиям МОК, начался еще в прошлом году, и тогда я не попал в черный список и смог выступить на чемпионате мира. Казалось, ко мне уже не должно быть претензий, и тут началось.

Как будто решили устроить охоту за мной, причем не объявив сразу, что меня не хотят видеть на международных соревнованиях. Сначала не впустили в Румынию на чемпионат Европы, а теперь, когда я прошел подготовку и уже готовился к вылету на турнир, вдруг сообщают, что мне туда нельзя", — приводит слова Садулаева сайт Федерации спортивной борьбы Дагестана.

«Мне часто говорят, что я бы мог переписать многие рекорды в вольной борьбе, если бы не пандемия, не отстранение нашей сборной от международных стартов и, наконец, не эта история с моим недопуском к олимпийской квалификации. Но я об этом особо не задумываюсь, мне просто хочется бороться, побеждать и радовать болельщиков. А сетовать на судьбу, на недополученные титулы не в моих правилах. Надо довольствоваться тем, что есть, а мне было дано столько, что дай бог каждому. В тоже время я не собираюсь опускать руки, еще поборюсь и не теряю надежды, что возобладает здравый смысл и третья Олимпиада для меня еще не потеряна», — добавил он.

Садулаев — победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро в весе до 86 кг и чемпион Игр в Токио в категории до 97 кг.