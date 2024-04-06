Россиянки Соколова и Малышева завоевали лицензии на ОИ-2024

Источник: vnovgorode.ru

В полуфинальной схватке в категории до 50 кг Соколова победила немку Анастасию Блейвас.

Малышева в полуфинале в категории до 53 кг оказалась сильнее представительницы Греции Марии Преволараки. Для завоевания олимпийской лицензии достаточно выйти в финал турнира.