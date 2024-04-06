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18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянки Соколова и Малышева завоевали лицензии на ОИ-2024

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россиянки Надежда Соколова и Наталья Малышева завоевали олимпийские лицензии в женской борьбе на европейском квалификационном турнире в Баку.

Источник: vnovgorode.ru

В полуфинальной схватке в категории до 50 кг Соколова победила немку Анастасию Блейвас.

Малышева в полуфинале в категории до 53 кг оказалась сильнее представительницы Греции Марии Преволараки. Для завоевания олимпийской лицензии достаточно выйти в финал турнира.

Квалификационный турнир завершится 7 апреля, лицензии на Игры не именные. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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