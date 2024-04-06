Курочкина завоевала олимпийскую лицензию в женской борьбе

Во второй день соревнований двенадцать путевок в Париж (по две в шести весовых категориях) разыграли девушки, которые бронировали за собой билет в столицу Франции при прохождении полуфинальной стадии. В весе до 57 кг благодаря высокому посеву сразу с четвертьфинала стартовала наша Ирина Курочкина, победив на этой стадии россиянку Ольгу Хорошавцеву.



Далее белоруска боролась с представительницей Украины Алиной Грушиной-Акобия. Схватка закончилась со счетом 6:3 в пользу нашей спортсменки, что принесло ей лицензию на Игры. Ближайшая Олимпиада станет для Ирины второй в карьере, три года назад в Токио белоруска стала обладательницей серебра. Также среди достижений Курочкиной три победы на чемпионатах Европы и две бронзы планетарных форумов.



На бакинский ковер сегодня выходили еще четыре белорусские спортсменки. Каждая из них добралась до четвертьфинала, но пройти дальше не удалось никому. Вероника Иванова в категории до 62 кг стартовала с победы над Викторией Вессо из Эстонии, но затем проиграла россиянке Алине Касабиевой. Анна Садченко в весе до 68 кг начала турнир с успешного поединка против немки Айлин Севины, однако дальше путь нашей спортсменке преградила еще одна россиянка — Ханум Велиева.



Анастасия Зименкова в категории до 76 кг после победы над гречанкой Агоро Папавасилиу уступила Бернадетте Надь из Венгрии. Ксения Станкевич в весе до 50 кг начинала сразу с ¼ финала, но там белоруску остановила Анастасия Блайвас из Германии. Накануне завоевать олимпийские лицензии также не сумели наши представители греко-римского стиля Глеб Макаренко, Кирилл Маскевич, Максим Негода, Павел Лях и Дмитрий Зарубский.



Завтра на европейском квалификационном турнире выступят представители вольного стиля, среди участников шестеро белорусов: Денис Хроменков (до 125 кг), Александр Гуштын (до 90 кг), Илья Хамцов (до 86 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 74 кг), Нюргун Скрябин (до 65 кг) и Арыйан Тютрин (до 57 кг).



На данный момент из наших борцов на парижскую Олимпиаду квалифицировались Ирина Курочкина, Ванесса Колодинская и Абубакар Хаслаханов. Последним шансом получить путевки на Игры-2024 станет майский мировой отборочный старт в Турции.