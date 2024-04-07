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18:19 (мск), источник: БЕЛТА

Борец вольного стиля Тютрин завоевал олимпийскую лицензию

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Азербайджана Баку продолжается европейский квалификационный турнир по борьбе на летние Олимпийские игры 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Белорусская федерация борьбы

В заключительный день соревнований в борьбу за 12 путевок в Париж (по две в шести весовых категориях) вступили борцы вольного стиля. Лицензии на Игры спортсмены получали при прохождении полуфинальной стадии. Первым участником Олимпиады от белорусской команды по вольной борьбе стал Арыйан Тютрин, выступающий в весе до 57 кг. По ходу турнира уроженец Якутска победил швейцарца Томаса Эппа и немца Хорста Лера, а в ½ финала справился с борцом из Болгарии Георгием Вангеловым. На Олимпийских играх Тютрин еще не выступал, в 2021 году Арыйан становился бронзовым призером чемпионата мира.

Борьбу за лицензии продолжают еще трое белорусских вольников, в вечерней программе полуфинальные поединки в своих весовых категориях проведут Магомедхабиб Кадимагомедов (до 74 кг), Александр Гуштын (до 97 кг) и Денис Хроменков (до 130 кг). Также сегодня на бакинский ковер выходили наши Нюргун Скрябин и Илья Хамцов. Скрябин в категории до 65 кг стартовал с победы над Абдуллой Топраком из Турции, но в ¼ финала уступил азербайджанцу Хаджи Алиеву. Хамцов в весе до 86 кг в первом же раунде проиграл поляку Себастьяну Езежаньскому.

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