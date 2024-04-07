Российские борцы завоевали 8 лицензий для участия в Олимпиаде по итогам турнира в Баку
ТАСС, 7 апреля. Борцы вольного стиля Артур Найфонов и Алихан Жабраилов завоевали для сборной России лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
ТАСС, 7 апреля. Борцы вольного стиля Артур Найфонов и Алихан Жабраилов завоевали для сборной России лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Спортсменам было достаточно выйти в финал лицензионного турнира в Баку. В полуфинале весовой категории до 86 кг Найфонов выиграл у грузина Владимира Гамкрелидзе. Жабраилов на этой стадии оказался сильнее украинца Ильи Архайи (до 97 кг).
Жабраилов заменил на турнире двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. 4 апреля пресс-служба Федерации спортивной борьбы России сообщила, что Международный олимпийский комитет запретил Садулаеву участвовать в турнире в Баку, в этот же день пресс-служба Объединенного мира борьбы назвала причины такого решения — спортсмен отстранен от участия в лицензионном турнире Олимпийских игр в Париже из-за поддержки СВО и причастности к обществу «Динамо». Позднее стало известно, что российская сторона оспорит это решение. Сам Садулаев назвал запрет несправедливым и неожиданным, поскольку ранее уже выступал на соревнованиях в нейтральном статусе.
По итогам турнира в Баку российские борцы завоевали 8 лицензий для участия в предстоящей Олимпиаде. Ранее это сделали борцы греко-римского стиля Милад Алирзаев и Сергей Семенов и участницы соревнований по женской борьбе Надежда Соколова, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Ханум Велиева. Завоеванные олимпийские лицензии не являются именными.
Заключительная возможность для российских борцов завоевать олимпийские путевки представится на мировом лицензионном турнире, который пройдет в Стамбуле
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Международный олимпийский комитет не будет требовать от них подписывать документ об осуждении специальной военной операции. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку.