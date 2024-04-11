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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом обернулась битва Айтмухана за финал чемпионата Азии

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан провел полуфинальную схватку на чемпионата Азии, который проходит в Бишкеке (Кыргызстан), сообщают Vesti.kz.

Источник: ДРС

За выход в финал весовой категории до 97 килограммов ему противостоял спортсмен из Индии. Итогом битвы стала победа казахстанца 13:0, который и прошел в финал.

Напомним, в первой схватке Айтмухан выиграл у хозяина ковра с сухим счетом 6:0, а затем разгромил (11:0) чемпиона Узбекистана Максуда Вейсалова.

Ризабек Айтмухан — действующий чемпион мира в весе до 92 килограммов. Но в Бишкеке он выступает в олимпийском весе до 97 килограммов.

На прошлогоднем чемпионате Азии, проходившем в Астане, казахстанец завоевал серебряную медаль.

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