Дуэль с Узбекистаном, или Как капитан принес Казахстану первое золото ЧА
Сегодня, 12 апреля, прошел второй день соревнований на чемпионате Азии по вольной борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), передают Vesti.kz.
Сегодня, 12 апреля, прошел второй день соревнований на чемпионате Азии по вольной борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), передают Vesti.kz.
От Казахстана за медали боролись три вольника.
Так, капитан сборной Казахстана по вольной борьбе Азамат Даулетбеков, выступающий в весе до 86 килограммов, стал трехкратным чемпионом Азии. В финале он одолел представителя Узбекистана Джабраила Шапиева и принес своей сборной первое золото на континентальном турнире в столице Кыргызстана. На пути к триумфу Даулетбеков победил иранца Хади Вафаейпура (3:1) и китайца Пейлонга Ли (11:0). Стоит отметить, что Азамат имеет олимпийскую лицензию в Париж-2024.
Другой казахстанец Асыл Айтакын также боролся за золото в категории до 61 килограмма, но в финале он уступил хозяину ковра Тайырбеку Жумашбеку уулу. До этого Айтакын не оставил шансов палестинцу Али Абурумайлу (7:0), монголу Энеболду Энгбату (11:0) и индийцу Акашу Дахия (11:0).
Талгат Сырбаз не смог пройти японца Коту Такахаси, но в утешительной схватке одолел Яш Яшу из Индии (10:0) и получил возможность зацепить бронзу в весе до 74 килограммов, однако в схватке за медаль проиграл иранцу Хоссейну Абузарипашу.