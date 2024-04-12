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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

Дуэль с Узбекистаном, или Как капитан принес Казахстану первое золото ЧА

Сегодня, 12 апреля, прошел второй день соревнований на чемпионате Азии по вольной борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), передают Vesti.kz.

Источник: ДРС

От Казахстана за медали боролись три вольника.

Так, капитан сборной Казахстана по вольной борьбе Азамат Даулетбеков, выступающий в весе до 86 килограммов, стал трехкратным чемпионом Азии. В финале он одолел представителя Узбекистана Джабраила Шапиева и принес своей сборной первое золото на континентальном турнире в столице Кыргызстана. На пути к триумфу Даулетбеков победил иранца Хади Вафаейпура (3:1) и китайца Пейлонга Ли (11:0). Стоит отметить, что Азамат имеет олимпийскую лицензию в Париж-2024.

Другой казахстанец Асыл Айтакын также боролся за золото в категории до 61 килограмма, но в финале он уступил хозяину ковра Тайырбеку Жумашбеку уулу. До этого Айтакын не оставил шансов палестинцу Али Абурумайлу (7:0), монголу Энеболду Энгбату (11:0) и индийцу Акашу Дахия (11:0).

Талгат Сырбаз не смог пройти японца Коту Такахаси, но в утешительной схватке одолел Яш Яшу из Индии (10:0) и получил возможность зацепить бронзу в весе до 74 килограммов, однако в схватке за медаль проиграл иранцу Хоссейну Абузарипашу.

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