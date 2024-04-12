Дуэль с Узбекистаном, или Как капитан принес Казахстану первое золото ЧА

Источник: ДРС

От Казахстана за медали боролись три вольника.

Так, капитан сборной Казахстана по вольной борьбе Азамат Даулетбеков, выступающий в весе до 86 килограммов, стал трехкратным чемпионом Азии. В финале он одолел представителя Узбекистана Джабраила Шапиева и принес своей сборной первое золото на континентальном турнире в столице Кыргызстана. На пути к триумфу Даулетбеков победил иранца Хади Вафаейпура (3:1) и китайца Пейлонга Ли (11:0). Стоит отметить, что Азамат имеет олимпийскую лицензию в Париж-2024.

Другой казахстанец Асыл Айтакын также боролся за золото в категории до 61 килограмма, но в финале он уступил хозяину ковра Тайырбеку Жумашбеку уулу. До этого Айтакын не оставил шансов палестинцу Али Абурумайлу (7:0), монголу Энеболду Энгбату (11:0) и индийцу Акашу Дахия (11:0).