Казахстан оставили без медали чемпионата Азии по борьбе

В весовой категории до 60 килограммов казахстанец встречался с борцом из Китая Ли Гуо Цао. Поединок завершился победой китайца со счетом 7:3.

Отметим, что сегодня в Бишкеке другие казахстанские борцы таже поспорят за медали чемпионата Азии: в схватке за бронзу Алматбек Аманбек (до 67 кг) встретится с южнокорейцем Хан Жа Чуном, Адильхан Сатаев (до 72 кг) поборется такжее за бронзу с Жи Ленгом из Китая. Наконец в весе до 97 килограммов Ясуф Мациев в финале сойдется с иранцем Мохаммадхади Сарави.