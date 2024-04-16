Казахстан оставили без медали чемпионата Азии по борьбе
Казахстанский борец греко-римского стиля Галым Кабдунасаров провел схватку за бронзу на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский борец греко-римского стиля Галым Кабдунасаров провел схватку за бронзу на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщают Vesti.kz.
В весовой категории до 60 килограммов казахстанец встречался с борцом из Китая Ли Гуо Цао. Поединок завершился победой китайца со счетом 7:3.
Отметим, что сегодня в Бишкеке другие казахстанские борцы таже поспорят за медали чемпионата Азии: в схватке за бронзу Алматбек Аманбек (до 67 кг) встретится с южнокорейцем Хан Жа Чуном, Адильхан Сатаев (до 72 кг) поборется такжее за бронзу с Жи Ленгом из Китая. Наконец в весе до 97 килограммов Ясуф Мациев в финале сойдется с иранцем Мохаммадхади Сарави.
Ранее казахстанские представительницы в женской вольной борьбе выиграли четыре медали в Бишкеке.
С золотой медалью завершили состязания казахстанцы в вольной борьбе — чемпионом турнира стал Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов).