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15:29 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан оставили без медали чемпионата Азии по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Галым Кабдунасаров провел схватку за бронзу на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В весовой категории до 60 килограммов казахстанец встречался с борцом из Китая Ли Гуо Цао. Поединок завершился победой китайца со счетом 7:3.

Отметим, что сегодня в Бишкеке другие казахстанские борцы таже поспорят за медали чемпионата Азии: в схватке за бронзу Алматбек Аманбек (до 67 кг) встретится с южнокорейцем Хан Жа Чуном, Адильхан Сатаев (до 72 кг) поборется такжее за бронзу с Жи Ленгом из Китая. Наконец в весе до 97 килограммов Ясуф Мациев в финале сойдется с иранцем Мохаммадхади Сарави.

Ранее казахстанские представительницы в женской вольной борьбе выиграли четыре медали в Бишкеке.

С золотой медалью завершили состязания казахстанцы в вольной борьбе — чемпионом турнира стал Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов).

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