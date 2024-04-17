Разгром и три фиаско: как у Казахстана отняли медали в последний день ЧА по борьбе

Источник: Соцсети

В заключительный день соревнований разыгрывались медали среди борцов греко-римского стиля. Среди казахстанцев только Ясуф Мациев, выступающий в весе до 97 килограммов сумел завоевать медаль. В финале он разгромно уступил призеру Олимпийских игр и чемпиону мира иранцу Мохаммадхади Сарави — 0:9 и стал серебряным призером турнира.

Ранее Галым Кабдунасаров (до 60 кг), Алматбек Аманбек (до 67 кг) и Адильхан Сатаев (до 72 кг) уступили в схватке за бронзу. Кабдунасаров со счетом 3:7 уступил китайцу Ли Гуо Цао. Счет Аманбека в схватке с южнокорейцем Хан Чжа Чуном был 1:1, но соперник казахстанца победил благодаря последнему активному действию. В свою очередь Сатаев, ведя в счете уступил Жи Ленгу из Китая — 2:4.

Напомним, накануне казахстанские греко-римляне завоевали три медали: Ержет Жарылкасын (до 63 кг) выиграл золото, Нурсултан Турсунов (до 87 кг) стал серебряным призером, а Ибрагим Магомадов (до 77 кг) завоевал бронзу.

Таким образом у Казахстана в греко-римской борьбе одно золото, два серебра и бронза.

Ранее казахстанские представительницы в женской вольной борьбе выиграли четыре медали в Бишкеке.