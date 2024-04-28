Белорус Алферов выиграл серебро чемпионата Европы по боксу

Алферов стал единственным из 14 представителей Беларуси на турнире, которому удалось добраться до финального боя в своей весовой категории. По ходу континентального форума в весе до 86 кг Алексей победил испанца Пабло Берналя, грека Дионисиоса Психогиоса и итальянца Винченцо Лицци. Соперником белоруса в поединке за золото должен был стать россиянин Шарапутдин Атаев, однако Алферов и его тренерский штаб отказались от участия из-за травмы руки. В итоге Атаев стал победителем турнира без борьбы, у Алексея — первое в карьере серебро европейского форума. Ранее в своей карьере белорус занимал второе место на чемпионате мира.



Таким образом, наша делегация увозит из Белграда три медали — одну серебряную и две бронзовые. На третью ступень пьедестала чемпионата Европы поднимались Арина Данильчик и Виктория Кебикова. Также Беларусь на турнире представляли Денис Солоцких, Максим Паньков, Артур Туниев, Вадим Волчек, Александр Радионов, Кирилл Самодуров, Владислав Смягликов, Яна Бурим, Юлия Апанасович, Алла Ивашкевич и Алина Вебер. Всего участие в континентальном первенстве приняли 337 боксеров и боксан из 34 стран, которые разыграли 25 комплектов наград.