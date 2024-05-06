Даже американец против МОК. Русский танк рвется на Олимпиаду в Париже

Украшением соревнований стали шесть финальных поединков в олимпийских весовых категориях. Корреспондент РИА Новости Спорт выделяет ключевые моменты турнира.

Путевки и претенденты

Мужчины завоевали максимум неименных путевок на Игры — шесть. У женщин их четыре, две недостающие лицензии команда может добрать на последнем отборе, который скоро пройдет в Стамбуле. Логично, что приоритетное право поехать в Париж могут получить чемпионы страны: Ахмед Идрисов (категория до 57 килограммов), Шамиль Мамедов (65), Анзор Закуев (74), Ибрагим Кадиев (86), Абдулрашид Садулаев (97) и Абдулла Курбанов (125).

Но есть одно но. Тренеры сборной России освободили от участия чемпиона Игр в Токио Заурбека Сидакова (74) и бронзового призера Олимпиады Артура Найфонова (86). А еще один победитель токийского турнира — Заур Угуев — боролся не в привычной категории (57), а в весе до 61 кг — чтобы лишний раз не изнурять себя мучительной сгонкой веса. И, к слову, выиграл турнир. Возможно, в каких-то категориях будут проведены контрольные схватки.

Публике нравится Русский танк

Особое внимание вызывало выступление двукратного победителя Олимпиад Садулаева. Ведь в сентябре 2023 года Русский танк на чемпионате мира из-за серьезной травмы шеи был снят врачом и не смог завоевать лицензию Игр. Потом он перенес операцию, а его земляк из Дагестана Алихан Жабраилов, в 2019 году ставший третьим на чемпионате мира, а два года спустя выигравший чемпионат Европы, в апреле на турнире в Баку принес команде квоту Олимпиады.

Жабраилов, кстати, является, четырехкратным чемпионом России. У пятикратного чемпиона мира Садулаева в активе было пять побед на чемпионатах страны, но раньше судьба сводила их нечасто, ведь Жабраилов выступал в весе до 92 кг. А в преддверии Игр решил перейти в более тяжелую категорию и заявить о претензиях на лидерство.

Финал между ними начался интригующе: Алихан провел красивый четырехбалльный бросок и поставил фаворита на грань поражения. Абдулрашид смог сравнять счет (4:4), но проигрывал за счет более высоко оцененного приема оппонента. Публика в большинстве своем болела за Садулаева, но были и многочисленные слова в поддержку Жабраилова. Более титулованный спортсмен после своих «фамильных» атак победил (8:4), но и противник по праву заслужил аплодисменты.

Успех в принципиальной схватке тяжело дался Садулаеву, после ее окончания он был вынужден обратиться к врачу. Да и на награждении выглядел уставшим: возможно, находился не в лучшей форме или испытывал проблемы со здоровьем.

Борец после победы заявил журналистам: «Думаю, если я на Олимпиаду попаду, болельщики увидят там другого Абдулрашида. Надо сделать все, полностью себя на ковре оставить, чтобы выйти оттуда победителем. Я уже не один год на ковре, а это дает опыт». Но. Международный олимпийский комитет (МОК) в апреле не допустил Садулаева на отборочный турнир в Баку. А в Объединенном мире борьбы (UWW) заявили, что Садулаев был дисквалифицирован комиссией организации по отбору борцов из-за информации об его поддержке СВО и принадлежности к «Динамо».

Конечно, все надеются, что МОК изменит свою позицию, ведь поединок россиянина с олимпийским чемпионом Кайлом Снайдером предвкушают многие. Возможная встреча, как и их финал на Играх в Токио, обеспечит высокие телевизионные рейтинги. Американец, кстати, поддержал Садулаева и надеется увидеть его в Париже. Не будет же МОК рубить сук, на котором сидит? Хотя от этой организации, предельно негативно и предвзято относящейся к России, теперь можно всего ожидать.

И если вдруг МОК и UWW закроют борцу дорогу к третьей победе на Олимпиадах, то Жабраилов может выступить достойно. Но хочется верить в лучшее.

Болельщики пошли на борьбу

Чемпионат России проходил на комфортабельной и современной арене, вмещающей 11 тысяч зрителей. И на финалы пришло около 8 тысяч болельщиков. А концентрация победителей Олимпиад, чемпионатов мира и Европы на квадратный метр вполне могла быть рекордной в мире. Зрители яростно поддерживали любимых атлетов, то внимательно наблюдая за схватками, то взрываясь яркими эмоциями. В России любят и ценят борьбу, и оказывается, что если все умело организовать, то с полными трибунами проблем не будет.

«Я впервые борюсь в таком зале, огромное удовольствие бороться в такой атмосфере, на чемпионатах России такого не было никогда. Даже сложилось ощущение, что это не чемпионат России, а Европы или мира», — заявил пресс-службе ФСБР Угуев, в седьмой раз ставший чемпионом страны. Больше побед только у главного тренера сборной России Хаджимурата Гацалова — восемь.

Вот только концовка чемпионата оказалась смазанной. После победы Садулаева началась вакханалия — десятки людей бросились за ним в разминочный зал, и ему удалось скрыться лишь в отдельном помещении. Когда же спортсмен вышел на награждение, уже с полсотни фанатов окружили его. Каждый хотел сфотографироваться, пожать руку, похлопать по плечу или сказать: «Брат, поздравляю».

А уж странное стремление обязательно сделать селфи с утомленным бойцом превосходило все разумные пределы. Толпа заполонила пространство, и даже девушки с наградами не сразу смогли пройти на церемонию. Как в этом беспорядке не задавили никого из детей и подростков, можно только удивляться. А когда спортсмена наградили, то на пьедестал к нему взгромоздились около трех десятков человек. Стало тревожно за Абдулрашида, не рухнуть и ничего не повредить ему помогла только спортивная закалка.

Самыми ненужными людьми на мероприятии в этот момент оказались журналисты, многим так и не удалось задать Садулаеву ни одного вопроса. Хотя что мешало организаторам обезопасить его на время и дать возможность корреспондентам выполнить свою работу? Неприятный привкус от такой концовки красочного турнира остался. Надеемся, разбор полетов поможет в будущем избежать конфликта интересов и хаотичных перемещений неконтролируемой толпы.