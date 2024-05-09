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12:15 (мск), источник: Vesti.kz

Казахский борец победил узбека на мировом отборе на Олимпиаду-2024

Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухаммед Кошкар стартовал с победы на мировом отборочном турнире в Стамбуле (Турция), передают Vesti.kz.

Источник: НОК

В первой схватке за олимпийскую лицензию в весе до 67 килограммов он встречался с Махмудом Бакшиллоевым из Узбекистана и победил его со счетом 5−0.

Добавим, что в весе до 97 килограммов Казахстан представит Юсуф Мациев. На старте отбора ему будет противостоять немец Лукас Лазогианис.

Всего в каждом весе на турнире в Стамбуле разыгрываются по три лицензии на Олимпийские игры-2024, который пройдут в Париже (Франция).

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