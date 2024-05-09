Казахский борец победил узбека на мировом отборе на Олимпиаду-2024

Источник: НОК

В первой схватке за олимпийскую лицензию в весе до 67 килограммов он встречался с Махмудом Бакшиллоевым из Узбекистана и победил его со счетом 5−0.

Добавим, что в весе до 97 килограммов Казахстан представит Юсуф Мациев. На старте отбора ему будет противостоять немец Лукас Лазогианис.