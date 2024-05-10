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18:12 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан с разгромом выиграл схватку в отборе на Олимпиаду в борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухаммед Кошкар победил в схватке за бронзу в рамках мирового отборочного турнира в Стамбуле (Турция), сообщают Vesti.kz.

Источник: uww.org

В весе до 67 килограммов он не оставил шансов сопернику из Китая Лею Ли — 10:0. Таким образом, он проведет схватку за лицензию на игры в Париж с с другим бронзовым призером Мохамедом Ибрахим Эль-Саидом из Египта.

Отметим, что путевки в на Олимпиаду получат финалисты и лучшие по итогам схваток между обладателями третьих мест.

Сейчас у казахстанцев четыре квоты в весовых категориях до 60, 77, 87 и 130 килограммов.
Сейчас у Казахстана в греко-римской борьбе имеются четыре квоты в категориях до 60, 77, 87 и 130 килограммов.

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