Казахстан с разгромом выиграл схватку в отборе на Олимпиаду в борьбе
Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухаммед Кошкар победил в схватке за бронзу в рамках мирового отборочного турнира в Стамбуле (Турция), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский борец греко-римского стиля Динмухаммед Кошкар победил в схватке за бронзу в рамках мирового отборочного турнира в Стамбуле (Турция), сообщают Vesti.kz.
В весе до 67 килограммов он не оставил шансов сопернику из Китая Лею Ли — 10:0. Таким образом, он проведет схватку за лицензию на игры в Париж с с другим бронзовым призером Мохамедом Ибрахим Эль-Саидом из Египта.
Отметим, что путевки в на Олимпиаду получат финалисты и лучшие по итогам схваток между обладателями третьих мест.
Сейчас у казахстанцев четыре квоты в весовых категориях до 60, 77, 87 и 130 килограммов.
Сейчас у Казахстана в греко-римской борьбе имеются четыре квоты в категориях до 60, 77, 87 и 130 килограммов.