Казахстан с разгромом выиграл схватку в отборе на Олимпиаду в борьбе

Источник: uww.org

В весе до 67 килограммов он не оставил шансов сопернику из Китая Лею Ли — 10:0. Таким образом, он проведет схватку за лицензию на игры в Париж с с другим бронзовым призером Мохамедом Ибрахим Эль-Саидом из Египта.

Отметим, что путевки в на Олимпиаду получат финалисты и лучшие по итогам схваток между обладателями третьих мест.