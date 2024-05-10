Российские борцы завоевали 16 из 18-ти путёвок в Париж

Суммарно на данный момент у российских борцов 16 лицензий из 18 — все в вольной борьбе, пять из шести в греко-римской (во всех весах кроме до 67 кг) и пять из шести в женской. Ещё одну лицензию среди женщин есть возможность завоевать у Кристины Шумовой.