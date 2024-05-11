Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Мальорка
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
Ростов
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Севилья
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Австрия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Польша
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Великобритания
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Франция
Казахстан
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
19:30
Ноттингем Форест
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Майнц
Боруссия Д
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Норвегия
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
США
Германия
Футбол. Премьер-лига
21:30
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Осасуна
Хоккей. НХЛ
12.05
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Эдмонтон
ОТ
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Флорида
Все события
13:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Садулаев об участии в Олимпиаде: Будем решать на уровне государства

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев заявил, что сохраняет надежду на выступление на Олимпиаде в Париже, но в случае недопуска готов к решению вопроса на государственном уровне.

Источник: РИА "Новости"

«Очень странно, что вопросы именно ко мне, ведь у всех наших спортсменов одинаковая позиция. Ну, а если вопросы лично ко мне, значит за этим кто-то стоит. Видимо, кто-то не хочет, чтобы я стал трехкратным олимпийским чемпионом. Если бы отстранили всех — это один момент, но отстранили же только меня. И если меня не допустят к Олимпийским играм — у меня будут определенные вопросы, и мы будем их решать на государственном уровне», — приводит слова Садулаева сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Начало года было непростым — меня не допустили на Европу, на лицензионный турнир, но все эти ситуации меня только мотивировали, и если кто-то думает, что это меня психологически может сломать — то не тут-то было. Если нас допустят и будет принято решение о поездке в Париж, думаю, что проведу какой-то старт за месяц до Олимпийских игр. Сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже», — добавил спортсмен.

В апреле стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил двукратного чемпиона Игр российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева до участия в квалификационном турнире, который прошел в Баку 5—7 апреля. В Объединенном мире борьбы (UWW) заявили, что Садулаев был дисквалифицирован комиссией организации по отбору борцов из-за информации о его поддержке СВО и принадлежности к «Динамо». Также к участию в отборе не допустили олимпийского чемпиона Токио по греко-римской борьбе Мусу Евлоева. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь