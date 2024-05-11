Садулаев об участии в Олимпиаде: Будем решать на уровне государства

«Очень странно, что вопросы именно ко мне, ведь у всех наших спортсменов одинаковая позиция. Ну, а если вопросы лично ко мне, значит за этим кто-то стоит. Видимо, кто-то не хочет, чтобы я стал трехкратным олимпийским чемпионом. Если бы отстранили всех — это один момент, но отстранили же только меня. И если меня не допустят к Олимпийским играм — у меня будут определенные вопросы, и мы будем их решать на государственном уровне», — приводит слова Садулаева сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
«Начало года было непростым — меня не допустили на Европу, на лицензионный турнир, но все эти ситуации меня только мотивировали, и если кто-то думает, что это меня психологически может сломать — то не тут-то было. Если нас допустят и будет принято решение о поездке в Париж, думаю, что проведу какой-то старт за месяц до Олимпийских игр. Сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже», — добавил спортсмен.
В апреле стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил двукратного чемпиона Игр российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева до участия в квалификационном турнире, который прошел в Баку 5—7 апреля. В Объединенном мире борьбы (UWW) заявили, что Садулаев был дисквалифицирован комиссией организации по отбору борцов из-за информации о его поддержке СВО и принадлежности к «Динамо». Также к участию в отборе не допустили олимпийского чемпиона Токио по греко-римской борьбе Мусу Евлоева. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.