Садулаев об участии в Олимпиаде: Будем решать на уровне государства

«Очень странно, что вопросы именно ко мне, ведь у всех наших спортсменов одинаковая позиция. Ну, а если вопросы лично ко мне, значит за этим кто-то стоит. Видимо, кто-то не хочет, чтобы я стал трехкратным олимпийским чемпионом. Если бы отстранили всех — это один момент, но отстранили же только меня. И если меня не допустят к Олимпийским играм — у меня будут определенные вопросы, и мы будем их решать на государственном уровне», — приводит слова Садулаева сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Начало года было непростым — меня не допустили на Европу, на лицензионный турнир, но все эти ситуации меня только мотивировали, и если кто-то думает, что это меня психологически может сломать — то не тут-то было. Если нас допустят и будет принято решение о поездке в Париж, думаю, что проведу какой-то старт за месяц до Олимпийских игр. Сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже», — добавил спортсмен.