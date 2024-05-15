Впервые в истории, или почему казахстанские борцы провалили лицензионные турниры?

Источник: Соцсети

Ни для кого не секрет, что в Казахстане борьба уже долгое время переживает кризис. Для сравнения, в соседнем Кыргызстане идет настоящий бум этого вида спорта. Все благодаря международным успехам Акжола Махмудова и Айпери Медет кызы.

В Казахстане такой тенденции не наблюдается, хоть и была небольшая вспышка после исторического успеха Ризабека Айтмухана на чемпионате мира в Сербии. К слову, там команда Кыргызстана заняла третье общекомандное место, завоевав пять медалей (три золота, одно серебро и одна бронза).

Сам Ризабек на Олимпиаду не поедет, проиграв конкуренцию в олимпийском весе (до 97 килограммов) более опытному Алишеру Ергали. Также среди вольников Казахстан в Париже-2024 представят Азамат Даулетбеков (до 86 кг) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг).

Подопечные Мадияра Курамысова не смогли добрать лицензии в трех весовых категориях (до 57 кг, до 65 кг, до 74 кг).

Еще более плачевные показатели у женщин, где уже совершенно точно не будет ни одной лицензии. Во всех шести весах (до 50 кг, до 53 кг, до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 76 кг) наши девочки провалили отборочные турниры. Ближе всех к успеху была близка опытная Жамила Бакбергенова, но и ей не удалось завоевать путевку на отборе в Бишкеке (Кыргызстан).

Куда более позитивные результаты в греко-римской борьбе. В этой дисциплине Айдос Султангали (до 60 кг), Демеу Жадраев (до 77 кг), Нурсултан Турсынов (до 87 кг) и Алимхан Сыздыков (до 130 кг) завоевали путевки в Париж.

При всем при этом надеется на золото на Олимпиаде-2024 не приходится. Успехом будет считаться завоевание одной или двух медалей разных проб.

Очевидно, что есть проблемы с ближайшим резервом, на который и сетовал после провала в Стамбуле главный тренерской женской сборной Кайрат Сагадиев. Это подтверждает и тот факт, что в Турцию добывать путевку на Олимпиаду поехала 38-летняя Елена Шалыгина, которая по сей день является одним из лидеров в своем дивизионе.