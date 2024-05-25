14:04 (мск), источник: ТАСС

МОК утвердит состав сборной России по борьбе на Игры не позднее конца следующей недели

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Состав сборной России по спортивной борьбе на Олимпиаду в Париже должен быть утвержден комиссией Международного олимпийского комитета не позднее конца следующей недели. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«На сегодняшний день у нас есть понимание по спискам в олимпийскую сборную, в него вошли в том числе те, кто выступал на чемпионатах мира, Европы и лицензионных турнирах. Сейчас утверждение этих списков — зона ответственности Международного олимпийского комитета, а не Объединенного мира борьбы (UWW). По нашей информации, эти списки должны утвердить не позднее конца следующей недели», — сообщил Мамиашвили.

В апреле прошлого года UWW допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

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