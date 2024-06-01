Олимпийский чемпион по борьбе перешел в американский футбол, подписав контракт с 4-кратным участником Супербоула
Олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе в категории до 125 кг Гейбл Стивсон сменил вид спорта.
Олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе в категории до 125 кг Гейбл Стивсон сменил вид спорта.
По информации ESPN, 23-летний американец подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной футбольной лиги (NFL) «Баффало Биллс».
«Мне посчастливилось соревноваться на самом высоком уровне в своем виде спорта, но я с нетерпением жду нового вызова, чтобы увидеть, как мои борцовские навыки можно применить в футболе. Я благодарен “Баффало Биллс” за предоставленную мне возможность», — сказал Стивсон.
«Баффало» — многократный участник Супербоула. «Биллс» четырежды подряд с 1990 по 1993 год принимали участие в матче за чемпионский титул, но всех случаях потерпели поражение.