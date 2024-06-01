Олимпийский чемпион по борьбе перешел в американский футбол, подписав контракт с 4-кратным участником Супербоула

«Мне посчастливилось соревноваться на самом высоком уровне в своем виде спорта, но я с нетерпением жду нового вызова, чтобы увидеть, как мои борцовские навыки можно применить в футболе. Я благодарен “Баффало Биллс” за предоставленную мне возможность», — сказал Стивсон.