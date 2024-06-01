11:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гейбл Стивсон подписал контракт с клубом NFL

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с клубом Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) «Баффало Биллс».

Источник: AP 2023

24-летний борец подписал с клубом контракт новичка на три сезона. Ожидается, что Стивсон будет играть на линии защиты.

«Мне посчастливилось участвовать в соревнованиях самого высокого уровня в своем виде спорта, но я с нетерпением жду возможности увидеть, как мои борцовские навыки могут быть воплощены в футболе», — приводит слова Стивсона ESPN.

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