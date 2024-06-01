Гейбл Стивсон подписал контракт с клубом NFL

24-летний борец подписал с клубом контракт новичка на три сезона. Ожидается, что Стивсон будет играть на линии защиты.

«Мне посчастливилось участвовать в соревнованиях самого высокого уровня в своем виде спорта, но я с нетерпением жду возможности увидеть, как мои борцовские навыки могут быть воплощены в футболе», — приводит слова Стивсона ESPN.