12:02 (мск), источник: Sport24

Россия на Олимпиаде в Париже: виды спорта, участники, претенденты на медали

До Олимпиады-2024 в Париже остается всего ничего.

Источник: Reuters

Уже примерно понятно, кто поедет в июле во Францию, чтобы поучаствовать в соревнованиях от России в нейтральном статусе. И это будет не ноль человек или всего десяток, а гораздо больше. Если, конечно, Международный олимпийский комитет (МОК) не решит кого-то завернуть после своих проверок и доносов со стороны Украины.

Что мы имеем прямо сейчас.

Источник: AP 2023

Борьба

Борцы выжали практически максимум — 16 лицензий из 18. В вольной борьбе россияне будут представлены во всех весовых категориях. В греко-римской во всех, кроме 67 кг у мужчин. В женской борьбе во всех, кроме 76 кг.

Претендентов на медали хоть отбавляй. И без них спортсмены точно не уедут. В Токио было 8 наград (4 золота и 4 бронзы).

Вкратце об итогах в олимпийских весовых категориях:

До 57 кг. Олимпийский чемпион Заур Угуев, выигравший чемпионат на вес выше, является претендентом на поездку в Париж номер один. Но в непростой для российского спорта ситуации возможно все, и Ахмед Идрисов будет страховать Заура.

До 65 кг. Шамиль Мамедов застолбил за собой место в олимпийской сборной.

До 74 кг. Приоритет на попадание в олимпийский состав у Заурбека Сидакова, но, повторюсь, возможно все — и Анзор Закуев, показавший на чемпионате страны характер, будет страховать Заурбека.

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До 86 кг. Ибрагим Кадиев за последние две недели выиграл не только взрослый чемпионат России, но и молодежное первенство страны, его борьба на чемпионате России впечатлила всех. И мне сейчас хочется его проверить на международном ковре в этом весе. Если он себя проявит, если он победит на первенстве Европы, то, возможно, у Артура Найфонова с Ибрагимом Кадиевым будет встреча. Это один из вариантов развития событий, будем смотреть как восстановится Артур и как выступит Ибрагим.

До 97 кг. Искренне надеемся, что Абдулрашид Садулаев заслуженно поедет в Париж за третьим олимпийским золотом. После ярыгинского Абдулрашид планировал выступать на Европе и лицензионном турнире, но по независящим от нас причинам его следующим стартом стал только чемпионат России. Схватка с Алиханом Жабраиловым получилась куражной и очень интересной. Да, сначала Рашид улетел на четыре балла, но потом смог отыграться. Отмечу также, что и Алихан прибавляет, уверен, что Жабраилову по силам победить и у Снайдера, и у Тажудинова. Все мы надеемся, что на Абдулрашида придет олимпийская аккредитация, и у него будет возможность отправиться в Париж, но в то же время на равных с Садулаевым к Олимпиаде будет готовиться и Жабраилов.

До 125 кг. Абдулла Курбанов доказал, что является лидером тяжелого веса внутри страны, но любой международный старт для него лишним не будет — возможно, мы его увидим на первенстве Европы U-23. Убежден, что на Олимпиаде Курбанов может попасть в тройку, — написал главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов в своем телеграм-канале после майского чемпионата страны.

Доберется ли до Парижа Садулаев — главная интрига перед Олимпиадой. Он в это верит. На Играх у него есть шанс взять третье золото в карьере.

Итого возможных медалей: 3−4

Источник: РИА "Новости"

Гребля

Гребцы на байдарках и каноэ постарались на квалификационных соревнованиях в Венгрии — три лицензии.

Одну на дистанции 500 м в каноэ-двойке получили опытные Алексей Коровашков и Иван Штыль — призеры Игр-2012. Они в последний момент заменили лидеров команды Захара Петрова и Михаила Павлова. Все из-за лайков в соцсетях под неуместными, на взгляд комиссии по допуску, постами, которые обнаружили у Павлова. Петров в итоге приехал в Венгрию без напарника. На дистанции 1000 м у него получилось победить и завоевать квоту на Игры.

Еще одну олимпийскую путевку на дистанции 500 м завоевали байдарочницы Анастасия Долгова (чемпионка мира) и Светлана Черниговская (призер ЧЕ).

В Токио-2020 в каноэ и байдарке медалей у России не было. Рассчитывать на что-то в Париже не приходится, но если сходу нашим удалось такое, чем не повод продолжить удивлять, но уже на Олимпиаде.

Итого возможных медалей: 1

Источник: РИА "Новости"

Дзюдо

Дзюдоисты, как и борцы, давно соревнуются на международных стартах. Поэтому столько лицензий (в 12 из 14 категорий за исключением 52 кг и 78 кг у женщин). Состав на Олимпиаду уже объявили.

  • Рамазан Абдулаев — чемпион Европы U23 (до 60 кг)
  • Мурад Чопанов — чемпион Европы U23 (до 66 кг)
  • Данил Лаврентьев — серебряный призер Евро (до 73 кг)
  • Тимур Арбузов — серебряный призер ЧМ (до 81 кг)
  • Михаил Игольников — чемпион Европы, призер ЧМ (до 90 кг)
  • Матвей Каниковский — чемпион Европы (до 100 кг)
  • Инал Тасоев — чемпион мира и Европы (свыше 100 кг)
  • Сабина Гилязова — бронзовый призер Евро (до 48 кг)
  • Дарья Курбонмамадова — чемпионка Европы (до 57 кг)
  • Дали Лилуашвили — призер двух этапов «Мирового тура» (до 63 кг)
  • Мадина Таймазова — бронзовый призер Токио-2020 и ЧМ, вице-чемпионка Европы (до 70 кг)
  • Элис Старцева — призер турниров «Большого шлема» (свыше 78 кг).

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Самый ожидаемый поединок в Париже — финал Тасоев-Ринен. Им обоим нужно выяснить, кто лучше, потому что на чемпионате мира-2023 этого сделать не удалось. Судьи признали ошибку, когда проигнорировали прием Инала в овертайме, слишком поздно. Победителями было принято решение объявить и россиянина, и француза, но им явно требуется реванш.

Итого возможных медалей: 3−4

Источник: РИА "Новости"

Тхэквондо

В Париж поедет четверо:

  • Владислав Ларин (80+ кг) — золото Токио-2020
  • Максим Храмцов (до 80 кг) — золото Токио-2020
  • Полина Хан (до 73 кг) — бронзовый призер ЧМ-2023
  • Татьяна Минина (до 57 кг) — серебро Токио-2020.

Минина с Игр в Токио стала бронзовым призером чемпионата мира-2023, а в этом году взяла золото чемпионата Европы. У Хан не было опыта участия в Играх, но на ЧМ и ЧЕ в медалях она была. Храмцов на недавнем Евро занял третье место.

Ларина и Храмцова в прошлом году не допустили до ЧМ. Это, возможно, может случиться с ними и на Олимпиаде, но такой сценарий рассматривать не хочется.

Итого возможных медалей: 2

Источник: РИА "Новости"

Велоспорт

Россиян вернули на международные старты к моменту, когда уже были упущены возможности завоевать лицензии в треке, маунтинбайке и BMX.

В итоге у нас только три неименные квоты на шоссе — две женские и одна мужская. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов считает, что шансы в индивидуальной гонке у спортсменов, которые поедут в столицу Франции, есть.

Сложно сказать, кто это будет, но… У мужчин сейчас нет никого заметнее Александра Власова. Он идет 11-м в мировом рейтинге, а в этом году стал вторым на «Туре Романдии» и третьим на «Вуэльте Валенсии». Лучшие среди женщин — Тамара Дронова (43-я) и Алена Иванченко (166-я).

Итого возможных медалей: 0

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Источник: Reuters

Теннис

Теннисисты не должны были попадать на Олимпиаду, потому что им запрещено участие в командных турнирах (Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг), но для них сделали исключение. Как минимум в личном турнире россияне выступят.

По рейтингу проходят: Даниил Медведев, Андрей Рублев (чемпион Токио-2020 в миксте), Карен Хачанов (серебро Токио-2020 в личке), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

17-летняя Андреева попала в топ-4 от страны в рейтинге чудом на «Ролан Гаррос». Ей для этого нужно было выходить в полуфинал, обыгрывая Арину Соболенко из Белоруссии. И у теннисистки получилось, хотя шансы до матча были невелики.

Итого возможных медалей: 2

Источник: РИА "Новости"

Прыжки на батуте

В батуте у России одна лицензия у женщин. Максимальную квоту (два мужчины и две женщины) наши упустили, так как их вернули на международные старты поздно.

Выбор идет между Яной Лебедевой и Анжелой Бладцевой, которые конкурентноспособны на мировом уровне. Окончательное решение будет принято после этапов Кубка мира в Швейцарии (28−29 июня) и Португалии (6−7 июля).

С Игр женщины не привозили медалей с Сиднея-2000. Тогда золото выиграла Ирина Караваева.

Итого возможных медалей: 0

Автор: Виктория Дмитриева

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